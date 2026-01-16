Valditara “Polemiche surreali per circolare su studenti palestinesi in Italia”

ROMA (ITALPRESS) - "Una circolare di una direzione del Ministero, inviata agli uffici scolastici regionali per effettuare una ricognizione del numero degli studenti palestinesi in Italia, al fine di avviare delle azioni di supporto, di integrazione, di solidarietà, ha dato vita a delle polemiche del tutto surreali". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un video diffuso sul proprio profilo Instagram. "Voglio qui subito distinguere fra coloro che hanno legittimamente chiesto in modo costruttivo dei chiarimenti, con toni pacati, e coloro che hanno invece addirittura parlato di una schedatura razziale, che hanno addirittura richiamato le infami leggi razziali del 1938. che hanno parlato di razzismo, di fascismo. Costoro se la vedranno con la loro coscienza e se la vedranno con l'opinione pubblica. Però sappiano, e sappiano tutti coloro che fanno politica, che dichiarazioni di questo stampo, dichiarazioni così violente ed aggressive e oltretutto del tutto distorte, hanno degli effetti purtroppo. In queste ore ho ricevuto molte minacce ed insulti. Sia ben chiaro, non mi interessa la mia persona. Ma queste minacce e questi insulti vengono addirittura a coinvolgere l'intero Ministero. E questo non va bene", ha aggiunto. mgg/mca1 (Fonte video: profilo Instagram Giuseppe Valditara)