Valditara “Oltre 11 miliardi di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici”

ROMA (ITALPRESS) – “I dati relativi alla sicurezza e alle certificazioni degli edifici scolastici non sono aggiornati. Può derivare da un mancato aggiornamento della Banca dati. Il ministero ha invitato formalmente dirigenti scolastici ad aggiornare i dati relativi alla sicurezza rafforzando l’azione con specifiche note di sollecito nei confronti degli inadempienti e analogamente ha sollecitato tutti gli enti locali ad aggiornare puntualmente i dati con particolare riguardo alle sezioni relative alla sicurezza. Con questo governo è stato avviato per la prima volta un piano straordinario di oltre 11 miliardi di euro che utilizza sia fondi Pnrr sia fondi ministeriali: è il più grande piano di finanziamento relativo alla messa in sicurezza delle scuole italiane mai fatto nella storia della Repubblica e coinvolge attualmente oltre 10.000 edifici scolastici, circa un quarto del totale”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel corso del question time alla Camera.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).