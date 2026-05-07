Meloni incontra il primo ministro polacco Tusk “Con la Polonia battaglia comune sui dazi interni Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Il rapporto tra le nostre nazioni (Italia e Polonia, ndr) si fonda su radici culturali molto profonde che risalgono indietro nei secoli. Italia e Polonia sono le uniche due nazioni al mondo che si citano reciprocamente nei loro inni nazionali. I nostri popoli sono legati anche intimamente da una delle più grandi figure del novecento: Giovanni Paolo II, un pontefice che veniva, per dirla con parole sue, da un paese lontano e che poi si sentiva perfettamente romano e italiano”. Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con il primo ministro polacco Donald Tusk.

Tra Italia e Polonia “il legame profondo si rispecchia anche nei nostri rapporti economici che sono molto intensi. L’interscambio commerciale lo scorso anno ha toccato un nuovo record storico superando per la prima volta i 36 miliardi di euro. L’export italiano è in crescita e Varsavia rimane uno dei principali mercati di destinazione dell’Italia”.

Con la Polonia “siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l’Unione Europea si è autoimposta e che finiscono per soffocare le nostre imprese e rallentare la nostra competitività”, ha aggiunto.

“Penso che come Italia e Polonia ci troveremo di nuovo una a fianco all’altra nel difficile negoziato sul nuovo quadro finanziario pluriennale dell’Unione Europea, ovvero il bilancio dell’unione. Entrambi difendiamo la centralità della politica agricola e della coesione: pensiamo che non debbano essere considerate alternative alla competitività perché semmai sono precondizioni di una sana competitività per l’Unione Europea”, ha detto.

“Italia e Polonia sono entrambe impegnate nel favorire una de-escalation nella regione del Medio Oriente per contenere il peso delle conseguenze economiche della crisi sulle nostre famiglie e imprese. Siamo anche particolarmente attenti alle necessità dei nostri partner nel Golfo vi voglio approfittare dell’occasione per rinnovare la vicinanza e la solidarietà dell’Italia agli Emirati Arabi Uniti per gli ingiustificabili attacchi subiti dall’Iran anche nelle ultime ore”, ha ricordato. “In questi quattro anni la Polonia non ha mai fatto venir meno il proprio sostegno e la propria solidarietà nei confronti dell’Ucraina. Credo che dobbiamo ringraziare particolarmente la Polonia per la solidarietà dimostrata: ricordiamo che la Polonia oggi ospita oltre un milione di profughi ucraini. La loro solidarietà è una lezione per tutti”.

“Sostenere l’Ucraina non è una cosa semplice, ma è sempre un grande sforzo. Nel caso polacco è stata la possibilità di aprire le proprie case, anche la mia, affinché i profughi dall’Ucraina potessero risiedere in Polonia. È stata un’altra lezione di solidarietà. Per me la posizione della premier Meloni è stata un esempio di solidarietà. Forse non tutti hanno la percezione della forza con cui la posizione di Meloni è stata vista in Europa. Grazie alla presenza di Meloni la politica europea è molto migliore e anche per questo voglio ringraziarla”, ha invece detto Donald Tusk nella conferenza stampa congiunta.

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