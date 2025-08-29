Valditara “L’anno scolastico inizia con importanti novità positive”

ROMA (ITALPRESS) - "Tempi più rapidi per l'immissione in ruolo dei docenti, maggiore copertura di cattedre rispetto agli anni passati. Per la prima volta i genitori dei studenti con disabilità hanno potuto scegliere la continuità didattica sul posto di sostegno. Abbiamo incrementato il numero di dirigenti scolastici, abbiamo ridotto il precariato. L'anno scolastico inizia con importanti novità positive". Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. col4/mca1 (Fonte video: Ministero dell'Istruzione e del Merito)