Libia, tifosi incendiano gli uffici del governo di unità nazionale a Tripoli

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) - Un gruppo di tifosi dell'Unione Sportiva Italica ha dato fuoco ad alcuni uffici all'interno di un edificio del governo di unità nazionale a Tripoli, lanciando petardi contro le finestre. E secondo quanto documentato da video e testimonianze diffuse sui social media, i tifosi sono infuriati per gli episodi di violenza che sono scoppiati durante la partita della loro squadra a Tarhuna (sud-est di Tripoli), dove un soldato è stato ucciso e numerose persone sono rimaste ferite. Il presidente del club sportivo, Mohammed Dabaiba, è figlio del primo ministro Abdel Hamid Dabaiba. xr8/col3/mca1