Valditara “I dati invalsi testimoniano lo straordinario recupero del Sud”

ROMA (ITALPRESS) “I dati Invalsi testimoniano uno straordinario recupero del Mezzogiorno negli abbandoni scolastici e anche nelle competenze. Quindi si riduce la forbice per quanto riguarda le competenze, ma molti ragazzi, tanti ragazzi, che prima non andavano a scuola adesso tornano in classe”. Lo ha detto negli scorsi giorni al Tg3 il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

A chi lamenta il calo delle risorse per la scuola pubblica, Valditara risponde così: “È un dato non corretto. Nella finanziaria di due anni fa abbiamo aumentato il bilancio per la scuola italiana del 9%. Nell’ultima legge di bilancio approvata a dicembre dello scorso anno, dell’1,9%. In una sola legislatura abbiamo approvato tre contratti per il personale della scuola. Non era mai successo nella storia della scuola italiana”. 

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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