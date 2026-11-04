Valditara “Al lavoro per eliminare il taglio dei docenti dalla manovra”

ROMA (ITALPRESS) – “Per docenti, tutor e orientatori abbiamo pensato a una formazione specifica, una selezione adeguata e un apposito riconoscimento economico: in questa direzione va anche la formazione continua incentivata ai docenti, che prevede riconoscimenti economici legati alla partecipazione a percorsi formativi soggetti a doverosa valutazione“. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara durante il question time alla Camera. “Nella correlazione tra formazione, valutazione e maggiore impegno c’è la nostra idea di scuola del merito. Siamo intervenuti anche in direzione dei dirigenti scolastici: con il Contratto collettivo integrativo 2024-25 abbiamo previsto per la prima volta che il riconoscimento della retribuzione del risultato fosse collegato al nuovo sistema di valutazione dei dirigenti, che noi stessi abbiamo introdotto”, ha aggiunto.

Valditara ha spiegato che “il superamento delle graduatorie concorsuali richiederebbe non solo una revisione integrale della riforma del Pnrr, ma soprattutto creerebbe il rischio di contenziosi molto costosi per lo Stato, in ragione della violazione dei diritti acquisiti dai docenti valutati positivamente nelle procedure concorsuali e inseriti nelle apposite graduatorie. I tagli agli organici dei docenti sono stati fatti in misura rilevante dal governo Draghi. A differenza di quel governo, abbiamo provveduto ad aumentare in modo strutturale le risorse per la scuola. Grazie alle nostre politiche di reclutamento e agli investimenti fatti in questi anni il rapporto studenti-insegnanti è inferiore alla media Ue e alla media Ocse per tutti i livelli di istruzione. Intendiamo dunque lavorare affinché durante l’iter parlamentare della legge di bilancio la misura del taglio del personale docenti possa essere eliminata”, ha concluso.

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