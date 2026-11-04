Enea insieme ai giovani Unesco per il futuro del clima urbano

ROMA (ITALPRESS) – Nuove iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani sul surriscaldamento delle città e soluzioni sostenibili basate sul valore dei beni culturali e ambientali. Sono questi i temi al centro della partnership tra ENEA e AIGU (Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO – ETS), finalizzata ad approfondire il ruolo della partecipazione culturale per l’azione climatica, sviluppare consapevolezza e competenze e acquisire al contempo dati utili alla ricerca.

La collaborazione nasce dalla volontà di mettere in relazione le competenze scientifiche e tecnologiche di ENEA con l’esperienza di AIGU nella progettazione di attività educative e nella promozione dei valori UNESCO, creando nuove occasioni di confronto e partecipazione. Le iniziative potranno coinvolgere ragazzi, studenti e comunità attraverso webinar e altre occasioni di approfondimento, insieme a laboratori, indagini e azioni di scienza partecipata (citizen science).

“Il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni è una leva imprescindibile per affrontare le sfide di un futuro globale in rapida e profonda evoluzione”, osserva Giulia Monteleone, direttrice del Dipartimento ENEA Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili. “La collaborazione con AIGU – aggiunge – ci permette di promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani, attraverso strumenti conoscitivi per comprendere la complessità dei cambiamenti climatici e i loro impatti sulle città. In linea con la visione del New European Bauhaus, vogliamo dimostrare come la transizione ecologica possa tradursi in una rigenerazione urbana che unisce la sostenibilità ambientale all’inclusione sociale e al benessere estetico e culturale dei territori. È fondamentale che i cittadini di domani acquisiscano piena conoscenza sia delle soluzioni tecnologiche oggi disponibili sia dell’importanza di preservare il valore identitario dei luoghi, per coprogettare città più resilienti, eque e a misura d’uomo”.

“Siamo contenti di ufficializzare la nostra collaborazione con ENEA su tematiche perfettamente in linea con UNESCO. In aggiunta, ci auguriamo di consolidare nuove collaborazioni per coinvolgere sempre di più la società e le nuove generazioni”, commenta Eleonora Vita, presidente di AIGU.

-Foto ufficio stampa Enea-

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