Valditara “Con Niaf ricordiamo coraggio e laboriosità degli italiani negli Usa”

ROMA (ITALPRESS) - "E' un protocollo particolarmente significativo perché significa ricordare il coraggio, la laboriosità, la resilienza di milioni di nostri connazionali che hanno lasciato il nostro Paese ed hanno costruito una grande nazione, hanno contribuito a far crescere una grande democrazia e oggi nel giorno della scoperta dell'America, 12 ottobre 1492, celebriamo anche un grande italiano, Cristoforo Colombo, e anche i valori occidentali e l'amicizia tra i nostri popoli e le nostre nazioni". Lo afferma il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine della firma del protocollo d'intesa con la National Italian American Foundation (Niaf). xb1/sat/azn