Sicurezza sul lavoro, rafforzare i controlli e sostenere le imprese

NAPOLI (ITALPRESS) - La sicurezza sul lavoro resta una priorità: servono più ispettori e controlli nei cantieri e nelle fabbriche, ma anche investimenti in formazione e macchinari più sicuri. Fondamentale sostenere le imprese con fondi e crediti d’imposta per favorire l’innovazione e la prevenzione. Il punto dell'economista Gianni Lepre. mrc/gsl