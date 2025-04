Usa, Trump rimuove dall’incarico l’ammiraglio tre stelle della Marina

WASHINGTON (ITALPRESS) – L’ammiraglio tre stelle della Marina statunitense Shoshana Chatfield, inviato in seno alla Commissione militare della NATO a Bruxelles, è stato rimosso dall’incarico nell’ambito di quella che sembra essere una campagna di epurazione di alti funzionari dell’amministrazione Trump in materia di sicurezza nazionale. La notizia, riportata dalla Reuters in seguito a rivelazioni di alcune fonti, non è stata confermata dal Pentagono che, intanto, ha comunicato la decisione all’interessata e agli Alleati.

Non è ancora chiaro il motivo ufficiale, si pensa sia legato alla nuova posizione degli Stati Uniti riguardo la NATO, ma secondo una fonte potrebbe rientrare nel giro di vite del Pentagono sulle iniziative di diversità, equità e inclusione, tra le priorità del Segretario della Difesa, Heghseth. La decisione è arrivata a pochi giorni da un altro licenziamento di rilievo, quello del generale Timothy Haugh, capo della National Security Agency e del Comando cibernetico degli Stati Uniti avvenuto giovedì della settimana scorsa.

La Chatfield, con un passato operativo come pilota di elicotteri e prima donna a guidare il Naval War College (dal 2019 al 2023 prima di passare alla NATO), è il nono ufficiale, il quarto di genere femminile, rimosso da Trump in poco più di due mesi e mezzo dall’insediamento. Prima della Chatfield avevano subito stessa sorte l’ammiraglio Lisa Franchetti che era a capo delle operazioni navali della US Navy, l’ammiraglio Linda Fagan, comandante della Guardia costiera (la prima donna a guidare uno dei sei servizi militari statunitensi), e il tenente generale Jennifer Short, assistente mili-tare senior del segretario alla Difesa.

La decisione ha avuto ripercussioni a livello politico: per Jack Reed, primo democratico della Commissione per i servizi armati del Senato, “il licenziamento ingiustificato dell’ammiraglio Chatfield è vergognoso e il silenzio dei miei colleghi repubblicani è profondamente preoccupante, soprattutto perché siamo di fronte ad un grave danno alle nostre forze armate e alla nostra nazione”. Il timore è anche quello che funzionari della sicurezza nazionale possano essere malvisti per aver ricoperto incarichi durante la presidenza di Biden.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).