La European Investment Bank finanzia i progetti di difesa e spazio dell’Unione europea

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIA DELLO SPAZIO) – La European Commission ha avviato nuovi strumenti per sostenere il riarmo dell’Unione Europea, coinvolgendo la European Investment Bank nel finanziamento di progetti di difesa e spazio. L’iniziativa, rilanciata da Andrius Kubilius, punta a rafforzare il coordinamento tra istituzioni europee e Stati membri in un contesto di crescente pressione geopolitica.

Il riferimento è a una maggiore sincronizzazione degli strumenti finanziari e delle politiche industriali, con l’obiettivo di sostenere nel tempo lo sviluppo di capacità strategiche europee. Non si tratta solo di aumentare la spesa, ma di costruire un sistema più efficace per indirizzare risorse verso progetti ad alto impatto nel campo della difesa e della space economy. Il punto, però, non è l’annuncio. È la direzione.

Per anni, il ruolo della European Investment Bank è stato limitato da vincoli operativi e politici che ne riducevano l’esposizione verso il settore difesa. Oggi questo approccio sta cambiando. L’inclusione esplicita di progetti legati alla sicurezza e allo spazio indica un’evoluzione significativa: il capitale pubblico europeo inizia a essere utilizzato come leva strategica, non solo come strumento di supporto.

Qui emerge il vero cambio di paradigma. Difesa e spazio non vengono più trattati come ambiti separati, ma come componenti di un’unica architettura industriale e tecnologica. Una convergenza già consolidata in altri contesti internazionali e che ora prende forma anche in Europa. Il passaggio chiave è la sincronizzazione degli strumenti. Il richiamo alla necessità di coordinare meglio le iniziative tra Commissione, istituzioni finanziarie e Stati membri evidenzia una criticità strutturale: la frammentazione.

Senza un allineamento tra policy, finanziamenti e capacità industriali, il rischio è quello di disperdere risorse e ridurre l’efficacia degli investimenti.

In questo scenario, il ruolo della European Investment Bank diventa centrale. Non solo come finanziatore, ma come attore in grado di orientare le priorità, selezionare progetti e favorire la scalabilità delle iniziative più promettenti. Questo implica anche una revisione dei criteri di rischio e delle logiche di investimento, tradizionalmente più prudenti. Ma c’è un livello ulteriore da considerare.

L’apertura a finanziamenti più strutturati per difesa e spazio risponde a una necessità più ampia: ridurre il gap rispetto ad altri attori globali. Gli Stati Uniti dispongono di un ecosistema integrato tra pubblico e privato, mentre la Cina continua a investire in modo coordinato.

L’Europa, storicamente più frammentata, tenta ora di costruire una risposta sistemica. Resta una domanda aperta. Questa accelerazione porterà a una reale integrazione industriale europea o si tradurrà in una somma di iniziative nazionali finanziate a livello centrale? La differenza è sostanziale, perché da essa dipende la capacità dell’Unione di sviluppare una vera autonomia strategica.

L’indicazione che arriva da Bruxelles è comunque chiara: difesa e spazio sono destinati a diventare sempre più interdipendenti, e il capitale pubblico giocherà un ruolo decisivo nel sostenere questa trasformazione. La partita, però, non si gioca solo sulle risorse disponibili, ma sulla capacità di coordinarle e trasformarle in capacità operative. Ed è su questo terreno che l’Europa dovrà dimostrare di poter fare un salto di scala.

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(ITALPRESS).