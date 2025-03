WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Oggi intraprendiamo un’azione davvero storica che è stata in preparazione per 45 anni con la firma di un ordine esecutivo per iniziare a eliminare il Dipartimento Federale dell’Istruzione. Lo elimineremo, tutti sanno che è giusto e spero che il Congresso voti a favore, tutti sanno che è giusto, dobbiamo istruire i nostri figli”. A dirlo è il presidente Donald Trump nel corso di un evento nella East Room della Casa Bianca in cui ha annunciato lo smantellamento del dipartimento dell’Istruzione. “Non stiamo andando bene con il mondo dell’istruzione nel nostro Paese e non lo facciamo da molto tempo – ha aggiunto Trump –.Dopo 45 anni gli Stati Uniti spendono di gran lunga più soldi per l’istruzione di qualsiasi altro Paese, eppure siamo classificati quasi in fondo alla lista in termini di successo. Il 70% degli studenti di terza media non è competente in lettura o in matematica, il 30 per cento della quarta elementare è carente. Nonostante questo fallimento, il budget del Dipartimento è esploso del 600 per cento in un periodo di tempo molto breve e impiega burocrati negli edifici in tutta Washington. La mia amministrazione ha avviato una riduzione del personale e stiamo già tagliando e dimezzando il numero di burocrati”.

Nel corso del suo intervento Trump ha sottolineato che i fondi per bisognosi continueranno ad essere erogati da altre agenzie: “Abbiamo un ottimo programma di ricerca per i bambini con disabilità, per loro i fondi saranno preservati per intero e distribuiti in altre agenzie e dipartimenti che continueranno a prendersi cura di loro, ma oltre queste necessità fondamentali, la mia amministrazione adotterà tutte le misure legali per chiudere il Dipartimento, lo chiuderemo il più rapidamente possibile, non sta facendo bene e vogliamo far tornare l’istruzione negli Stati”. Trump ha anche esaltato il lavoro svolto da Danimarca, Cina Norvegia e Svezia dal punto di vista dell’istruzione: “Non possiamo dire che la grandezza rende impossibile l’istruzione, perché la Cina è molto grande, ma ha degli Stati che fanno un ottimo lavoro – ha aggiunto Trump -. Avremo un’istruzione buona come la Norvegia, la Danimarca e la Svezia che tornerà negli Stati a cui appartiene. Questa è una cosa importante da fare e funzionerà perché gli Stati vogliono riprendersi i loro figli per dare loro un’istruzione individuale. In questo modo il costo sarà dimezzato e l’istruzione sarà di gran lunga migliore”. Dopo il suo discorso Trump ha ufficialmente firmato l’ordine esecutivo per iniziare la procedura di rimozione del Dipartimento dell’Istruzione, che adesso necessita dell’approvazione del Congresso.

