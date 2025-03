Trump spinge in alto le criptovalute, è boom anche in Italia

ROMA (ITALPRESS) - E’ boom di criptovalute in Italia. Alla fine del 2024 il valore delle valute virtuali in mano agli italiani è salito del 34% a 2,6 miliardi, dopo le contrazioni registrate nel secondo e terzo trimestre dell’anno. E’ quanto emerge dall’analisi dei flussi trimestrali inviati all’Oam, l’Organismo agenti e mediatori. Il valore medio dei bitcoin detenuti dai clienti è pari a 1.634 euro. L’impennata si deve all’andamento degli asset digitali sul mercato internazionale, influenzato dalle aspettative sulla presidenza Usa. Trump ha promesso di fare degli Stati Uniti la “capitale delle criptovalute del pianeta” e di accumulare una riserva nazionale di bitcoin. In aumento anche il numero di coloro che detengono monete digitali che crescono del 7% per un totale di 1,6 milioni. abr/gsl