Usa, Salvini “Vittoria storica Trump, sconfitti i processi politici”

ROMA (ITALPRESS) - "Vittoria storica, non solo per gli Stati Uniti ma per tutto l'Occidente. Il ritorno alla pace sarà un gran bene per noi e per i nostri figli. Buon lavoro, presidente Trump". Lo dice il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, in merito alla vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane. sat/gtr (Fontre video: ufficio stampa Matteo Salvini)