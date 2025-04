WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Marina degli Stati Uniti ha comunicato che il simposio internazionale biennale sul potere marittimo previso per ottobre di quest’anno non si farà a causa della “mancanza di fondi”. Per l’organizzazione del meeting che riunisce ogni due anni i capi di oltre cento marine militari da tutto il mondo, ci sarebbero voluti 1,8 milioni di dollari.

“Restiamo pienamente impegnati a rafforzare le alleanze e le partnership marittime per difendere la libertà, preservare la prosperità economica e mantenere i mari liberi e aperti”, ha comunicato il portavoce della US Navy, Tim Hawkins. La conferenza, che ha lo scopo di “fornire un forum agli alti dirigenti navali internazionali per discutere le sfide marittime comuni e le opportunità di migliorare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza marittima”, aveva subito un rinvio di un anno nel 2020 a causa del Covid-19.

L’ultima edizione dell’ISS, con al centro temi quali le violazioni russe e cinesi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, è stato organizzato nel 2023 e ha avuto un costo di circa 1,5 milioni di dollari. L’annullamento dell’ISS rientra tra i tagli previsti dal segretario della Difesa in quanto servizio non essenziale. E’ la prima volta, dal 1969 anno in cui si tenne la prima edizione, che salta il meeting che coinvolge i capi di oltre cento marine al Naval War College di Newport.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).