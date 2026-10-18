Usa, Hegseth punta sulla Nato 3.0: più difesa europea sostenuta da una presenza militare americana

ROMA (ITALPRESS) – Una Nato nella quale gli europei assumano la responsabilità primaria della difesa convenzionale del continente, sostenuta da una presenza militare americana ridefinita secondo nuove priorità strategiche. È il modello delineato dal segretario alla Guerra statunitense Pete Hegseth nell’incontro al Pentagono con l’omologo britannico Wes Streeting.

“Vogliamo una difesa credibile del continente, fianco a fianco con voi, nella quale gli Alleati europei assumano la responsabilità principale”, ha dichiarato Hegseth, illustrando la revisione della postura militare americana in Europa, coordinata dal sottosegretario Elbridge Colby e dal comandante di Eucom e Saceur, generale Alexus Grynkewich.

L’obiettivo è riallineare basi, capacità di proiezione e priorità operative alle esigenze della “Nato 3.0”, superando assetti concepiti per precedenti scenari strategici. Washington sollecita inoltre Londra ad accelerare gli investimenti nella Difesa, mentre l’amministrazione Trump punta a un bilancio militare di 1.500 miliardi di dollari. Streeting ha rivendicato il maggiore incremento strutturale della spesa britannica dalla Guerra fredda, sottolineando tuttavia che “non basta investire di più, bisogna investire nelle capacità giuste”.

Centrale il rafforzamento della base industriale transatlantica: “Dobbiamo non soltanto superare gli avversari nell’innovazione, ma anche nella produzione”, ha affermato il ministro britannico, richiamando le lezioni del conflitto ucraino sulla sostenibilità delle operazioni prolungate.

“Dobbiamo essere pronti a combattere e vincere qualora la deterrenza fallisse”, ha aggiunto. Nel colloquio sono stati affrontati anche il sostegno a una pace duratura in Ucraina e la sicurezza dello Stretto di Hormuz. La revisione americana prefigura così una redistribuzione degli oneri militari nell’Alleanza, destinata a incidere sulla pianificazione operativa, sulle capacità industriali e sull’autonomia strategica europea.

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