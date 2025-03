Usa, Hegseth “Le forze aeree e spaziali scoraggiano i conflitti”

WASHINGTON (ITALPRESS) – Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, punta sulle forze aeree e spaziali. Per l’alto rappresentante del Pentagono l’Aeronautica Militare e la Forza Spaziale saranno determinanti sia nella deterrenza che nell’impegno in futuri conflitti militari. Hegseth ha sottolineato il valore delle due branche del servizio intervenendo al Summit del Dipartimento dell’Aeronautica – un incontro di alti dirigenti di ciascuna forza armata – tenutosi alla Joint Base Andrews, nel Maryland.

“Il futuro della deterrenza (…) per questa nazione risiede davvero in questa stanza: è la nostra potenza aerea, la sua prossima generazione e la nostra capacità di proiettarla che sarà il fattore decisivo per la deterrenza dei nostri pari [avversari] del XXI secolo“. In riferimento alla minaccia rappresentata dalla Cina, Hegseth ha aggiunto che le decisioni che prenderanno e il modo in cui implementeranno, utilizzeranno e abbineranno le minacce alle capacità determineranno se “vivremo in un secolo dominato dagli Stati Uniti o dominato dai cinesi”.

Sul futuro del dominio spaziale, Hegseth ha affermato che si tratta del settore del futuro. “Credo che non si possa ignorare il fatto che il prossimo e più importante dominio di guerra sarà quello spaziale. (…) Quindi, vedrete molti più investimenti da parte di questa amministrazione in questo dominio, sia offensivo che difensivo (…) perché è lì che possiamo continuare a mantenere un vantaggio“. Gli sforzi del Dipartimento della Difesa adesso sono concentrati al riallineamento del suo bilancio alle priorità della sicurezza nazionale: “Dobbiamo essere buoni amministratori dei dollari dei contribuenti – ha detto Hegseth -. Ma il Presidente Donald J. Trump ha ripetutamente detto che ricostruiremo le forze armate”.

