Usa, allo studio proposta di ritiro di 10 mila militari dall’Europa orientale

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti starebbe valutando una proposta per ritirare fino a 10.000 militari dall’Europa orientale. E’ quanto riferisce l’emittente statunitense Nbc citando “sei fonti” riservate tra funzionari Usa ed europei.

Le unità in esame fanno parte dei 20.000 uomini che l’amministrazione Biden aveva schierato nel 2022 per rafforzare le difese dei Paesi confinanti con l’Ucraina, in particolare Romania e Polonia, dopo l’invasione russa. I numeri sono ancora in fase di discussione, ma la proposta potrebbe comportare la rimozione di fino a metà delle forze inviate da Biden.

L’amministrazione Trump ha precisato in più occasioni che gli alleati europei si devono assumere “maggiori responsabilità” per la propria difesa, consentendo agli Stati Uniti di concentrare le proprie risorse militari sulla Cina e su altre priorità.

Nel suo primo viaggio all’estero come segretario alla Difesa, Pete Hegseth ha affermato a Bruxelles, lo scorso febbraio, che “le dure realtà strategiche impediscono agli Stati Uniti di concentrarsi principalmente sulla sicurezza dell’Europa” e li porta piuttosto ad orientarsi sulla protezione del loro confine meridionale e sulla Cina.

Il Pentagono, interpellato da Nbc, si è rifiutato di commentare le indiscrezioni. “Il presidente sta costantemente rivedendo gli schieramenti e le priorità per assicurarsi di mantenere l’America al primo posto”, ha invece affermato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Brian Hughes in una dichiarazione all’emittente.

