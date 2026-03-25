Rauti “Il nuovo Ddl di riforma della Croce Rossa segna un cambio di passo”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, in seconda lettura, la Camera ha approvato un Ddl che segna un cambio di passo, aggiornando il quadro normativo di riferimento della Croce Rossa Italiana e dei Corpi Ausiliari delle Forze Armate e riconoscendone il valore storico, la funzione sociale, la specificità e il fondamentale contributo al servizio della Nazione”. Così il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti – in Aula in rappresentanza del Governo – in merito al provvedimento sulle attività esercitate dalla Croce Rossa Italiana e revisione delle disposizioni sui Corpi Ausiliari delle Forze Armate.

“Esprimo grande soddisfazione – aggiunge Rauti che ha la delega ai Corpi militari volontari della Croce Rossa Italiana, ausiliari delle Forze Armate – perché si tratta di un intervento atteso e funzionale; a distanza di 14 anni dal Decreto Legislativo n. 178 del 2012 finalmente arriva una riforma strutturale sulla normativa del personale della Croce Rossa Italiana Ausiliario delle Forze Armate che punta ad una modernizzazione legislativa eliminando criticità ed ottimizzando le risorse disponibili, rendendo quindi più organica, chiara ed attuale una disciplina che riguarda realtà storiche ed operative, profondamente radicate nel tessuto nazionale”.

Per il sottosegretario la Croce Rossa Italiana ed i suoi Corpi Ausiliari rappresentano “da oltre 150 anni un patrimonio sociale prezioso, impegnato nelle emergenze nelle situazioni di calamità, nelle attività umanitarie e nelle attività di supporto sanitario e assistenziale sia in Italia che all’estero. Il Corpo militare volontario e il Corpo delle Crocerossine – ha sottolineato Rauti – sono espressione di una tradizione di solidarietà, dedizione e professionalità strettamente legata allo Stato ed alla Nazione. Il Corpo delle Infermiere Volontarie, in particolare, incarna una testimonianza esemplare di competenza, umanità e azione di prossimità ovunque ci sia una situazione di bisogno”.

– Foto ufficio stampa Sottosegretario alla Difesa –

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