Urso “Il modulo abitativo lunare sarà costruito in Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è protagonista in senso industriale, scientifico, tecnologico: la presenza di Parmitano nella nuova avventura dello spazio è sostenuta dalla partecipazione delle nostre imprese, che realizzeranno parti significative delle strumentazioni che serviranno agli astronauti per raggiungere la luna e rimanervi per un lungo periodo”. Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a Radio Anch’io. “Il modulo abitativo lunare sarà costruito in Italia, è lì che vivranno gli astronauti che colonizzeranno la luna – prosegue Urso, – L’allunaggio non è un fattore simbolico come accadde nella competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica su chi sarebbe arrivato primo, ma stavolta si punta proprio a restare sulla luna, per utilizzarne le risorse, per compiere esperimenti scientifici importanti: da lì sarà possibile raggiungere più facilmente anche Marte, sarà questo il secondo passaggio significativo”.

“Parmitano partecipa a una missione della Nasa con l’Agenzia spaziale europea, di cui l’Italia è presidente della ministeriale: non a caso la ministeriale intermedia si svolgerà a dicembre nel nostro paese, così come quella che nel 2028 stabilirà i nuovi programmi dell’Agenzia spaziale europea. Sulla base di questo accordo Parmitano sarà il primo europeo a partecipare a questa missione – continua Urso, – A ciò si aggiunge un accordo bilaterale che ho sottoscritto a Washington due mesi fa con il nuovo amministratore della Nasa, che prevede una specifica partecipazione dell’Italia alla fase successiva e alla costruzione del modulo abitativo lunare, che verrà realizzato nel distretto piemontese da un’azienda italiana: tale modulo sarà prima mobile, poi stabile”. te, sarà questo il secondo passaggio significativo”.

“Molti dei problemi che abbiamo sulla Terra si risolvono nello spazio: le costellazioni satellitari a bassa orbita permettono l’osservazione della Terra, questo consente di avere un sistema di sicurezza più efficiente, di contrastare meglio i cambiamenti climatici, di tutelare meglio la nostra libertà; molto viene fatto dallo spazio in termini sia di offesa che di difesa”, ha detto. “In molte missioni spaziali ci saranno esperimenti scientifici importanti in ambito sanitario, per trovare le medicine più efficaci su molte malattie – aggiunge Urso, – Tali esperimenti riguarderanno soprattutto i materiali da utilizzare sulla Terra. Questa è la ragione per cui persino i privati investono sullo spazio, perché le ricadute economiche sono significative”.

– foto IPA Agency –

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