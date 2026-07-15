Urso “Ministeriale ESA il 15 dicembre a Roma, Italia centrale nelle politiche spaziali europee”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia cresce nello Spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory e una rete di 16 distretti industriali che attraversa il Paese da Nord a Sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un post pubblicato lunedì su X.

“Possiamo contare su una filiera completa: dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la Ministeriale dell’ESA a Roma, appuntamento che conferma la centralità dell’Italia nelle politiche spaziali europee e nelle sfide del futuro. Lo Spazio oggi è una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell’Europa”, conclude Urso.

– foto IPA Agency –

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