Urso “Lavoriamo alla continuità di Transizione 5.0 per i prossimi 3 anni”

ROMA (ITALPRESS) – Su Transizione 5.0 “il risultato finale ha superato ogni previsione: 4,8 miliardi di tiraggio per Transizione 5.0 e 2,3 miliardi per Transizione 4.0. Oltre 7 miliardi di prenotazioni complessive. Ora, da qui alla prima metà di dicembre, avremo un quadro preciso del nuovo fabbisogno finanziario e valuteremo come garantire il beneficio alle imprese che ne hanno diritto”. Così, in un’intervista a Il Messaggero, il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso. Per il futuro, osserva: “dal primo gennaio partirà la nuova edizione di Transizione 5.0: sarà immediatamente operativa con una dotazione iniziale di 4 miliardi, senza la necessità di decreti attuativi e i vincoli europei che in passato avevano escluso le imprese energivore. Con Giorgetti e Foti in queste ore stiamo lavorando per identificare le risorse necessarie e rendere la misura strutturale, garantendone continuità per il prossimo triennio”.

Quanto ad altri provvedimenti per le imprese in manovra, Urso sottolinea come “altri 4 miliardi per la Zes, 300 milioni per le Zls, il rifinanziamento della legge Sabatini e dei contratti di sviluppo, che speriamo di incrementare nel percorso parlamentare”. Sulle prospettive per l’ex Ilva e l’ipotesi di una cordata italiana, il ministro dice: “È in corso una gara internazionale, sulla quale al momento, come è ovvio, non è possibile esprimersi nel merito. Si tratta di una sfida difficile visto il contesto in cui agiamo e la pesante eredità del passato. In ogni caso ricordo, come è noto, che si sta svolgendo un bando competitivo, che consente anche in questa fase l’ingresso di nuovi soggetti, come ha fatto di recente un altro operatore extraeuropeo”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).