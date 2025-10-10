Urso “L’inflazione è crollata con il nostro insediamento al Governo”

ROMA (ITALPRESS) – “Il potere d’acquisto delle famiglie si è notevolmente ridotto negli ultimi dieci anni, ma dal 2024 è tornato finalmente a crescere grazie a una serie di misure poste dal governo: quando ci siamo insediati l’inflazione era al 12,8%, mentre adesso è all’1,6% e in Europa è la più bassa”. Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a Radio Anch’io.

“Dobbiamo recuperare rispetto ai dieci anni precedenti, ma essere sotto la media europea ci fa ben sperare di essere sulla strada giusta – continua Urso – I dazi americani sulla moda hanno colpito soprattutto i prodotti cinesi e vietnamiti, che nel territorio americano competono con i nostri, i quali avendo avuto dazi ben minori possono competere meglio: l’effetto indiretto è che la sovrapproduzione cinese, in questo settore come in altri, si sta dirigendo sul mercato europeo. La Commissione deve intervenire con misure di salvaguardia, come avvenuto per il settore dell’acciaio con il 50% di dazi in più nei confronti della Cina: noi, in un provvedimento sulla concorrenza, abbiamo presentato un emendamento che ci permette di mettere sotto controllo il fenomeno; di fronte a quest’invasione, centinaia di migliaia di europei ricevono prodotti realizzati in Cina a basso costo, che non hanno alcun rispetto delle norme ambientali e del lavoro”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).