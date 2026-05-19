Il Giorno festeggia 70 anni, debutto ufficiale del nuovo editore Leonardo Maria Del Vecchio

BOLOGNA (ITALPRESS) – Una storia che dura da settant’anni, intrecciata a doppio filo con quella di Milano e dell’intero Paese. Il prossimo 21 maggio, a Palazzo Bovara a Milano, si terranno le celebrazioni per il 70° Anniversario de Il Giorno. Un traguardo storico che non guarda solo al passato, ma che traccia le linee guida del futuro dell’informazione.

La serata, condotta da Agnese Pini – Direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, rappresenterà l’ingresso ufficiale nel mondo dell’editoria di Leonardo Maria Del Vecchio. L’evento sancisce l’inizio di una nuova era per lo storico quotidiano, sotto la guida di una leadership, pronta a coniugare l’eredità culturale della testata con le sfide dell’innovazione digitale e della sostenibilità editoriale.

Leonardo Maria Del Vecchio, Presidente LMDV Media e Presidente Editoriale Nazionale, commenta: “Settant’anni de Il Giorno sono un patrimonio che appartiene a Milano, all’Italia, a chi ogni giorno ha scelto di informarsi con serietà. Una storia editoriale fatta di identità e credibilità che abbiamo il dovere di preservare e custodire nel tempo. Accompagnarla nel futuro sarà una pagina scritta insieme: da chi questo giornale lo fa con passione, da chi lo legge, e da chi crede ancora che un’informazione autorevole sia un bene essenziale per il Paese”.

Il racconto dei settant’anni di storia de Il Giorno si snoderà attraverso momenti di grande intensità culturale, istituzionale e scientifica, grazie alle intense interpretazioni di Malika Ayane e i reading di Alessandro Preziosi. Agnese Pini introdurrà sul palco il nuovo editore, Leonardo Maria Del Vecchio, per il suo benvenuto ufficiale alla platea, al quale seguiranno i saluti istituzionali delle massime autorità cittadine: il Sindaco di Milano, Beppe Sala, e l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Spazio alla scienza e al progresso con un’intervista alla Professoressa Amalia Ercoli-Finzi, prima donna ingegnere aeronautico in Italia e figura chiave della missione spaziale Rosetta, per un dialogo su eccellenza, visione e futuro.

Con questo anniversario, Il Giorno non celebra solo la propria straordinaria tradizione giornalistica, ma si presenta al pubblico e agli stakeholder con una veste rinnovata e ambiziosa. L’ingresso di Leonardo Maria Del Vecchio nel settore editoriale promette di portare una ventata di dinamismo imprenditoriale e investimenti strategici, confermando Milano come hub centrale dell’informazione e della cultura italiana.

– Foto ufficio stampa –

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