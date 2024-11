ROMA (ITALIA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato a Palazzo Piacentini il ministro dello Sviluppo Economico della Grecia, Takis Theodorikakos. Il colloquio si è focalizzato sulle relazioni bilaterali tra Italia e Grecia in campo industriale e delle nuove tecnologie, e sullo stato di salute dei principali comparti produttivi nei due Paesi. Nel corso dell’incontro i due ministri hanno anche discusso di come rafforzare la cooperazione bilaterale in termini di reciproca attrazione degli investimenti, con particolare riguardo ai settori tipici dell’apparato produttivo dei due Paesi. Il ministro Urso ha poi presentato al suo omologo greco i contenuti del non-paper sulla competitività dell’industria automotive europea, che propone in particolare di anticipare all’inizio del 2025 l’attivazione della clausola di revisione del regolamento europeo sulle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri. Pur confermando l’impegno verso una piena decarbonizzazione, la proposta italiana sottolinea l’urgenza di risorse comuni per sostenere gli investimenti nel settore, migliorando al contempo la competitività globale delle aziende europee. Il non-paper, iniziativa dell’Italia in collaborazione con la Repubblica Ceca, è attualmente in fase di sottoscrizione da parte degli Stati membri che ne condividono l’approccio strategico e sarà discusso al prossimo Consiglio Competitività in programma per il 28 novembre a Bruxelles.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Mimit-

