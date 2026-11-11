BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Si è svolto al Parlamento europeo, a Bruxelles, l’evento internazionale “Road Safety, a Global Commitment”, organizzato da The Urban Mobility Council, il Think Tank promosso dal Gruppo Unipol dedicato all’innovazione nel settore della mobilità. L’incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee e internazionali, del mondo accademico e della ricerca per approfondire l’evoluzione delle strategie sulla sicurezza stradale. A rappresentare la Polizia di Stato è stato il Prefetto Renato Cortese, Direttore Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato. “La Polizia Stradale rappresenta un’eccellenza della Polizia di Stato e un presidio imprescindibile del sistema di sicurezza stradale italiano, a tutela della vita e dell’incolumità di tutti gli utenti della strada – ha detto -. Una missione che affonda le radici in una lunga tradizione di professionalità e impegno e nel 2027 celebrerà ottant’anni di storia”.

“Ma per affrontare le sfide della mobilità contemporanea è fondamentale rafforzare la collaborazione tra istituzioni e imprese: il protocollo d’intesa fra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Gruppo Unipol si inserisce in questa prospettiva, mettendo a sistema competenze ed esperienze per promuovere una sicurezza stradale sempre più efficace e condivisa”, ha aggiunto il Prefetto Cortese.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).