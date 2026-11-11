COP31, von der Leyen “L’Ue punta all’obiettivo del 46% di elettricità nei consumi entro il 2040”

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – L’Unione europea conferma i suoi obiettivi climatici e punta ad accelerare la transizione energetica attraverso la riduzione delle emissioni, l’elettrificazione e il rafforzamento delle partnership internazionali. È la strategia illustrata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla COP31 di Antalya, in Turchia.

“Il mondo sta assistendo al costo del mantenimento dello status quo, sia per il clima sia per la sicurezza energetica. Siamo a un punto di svolta globale”, ha affermato von der Leyen, richiamando l’allarme delle Nazioni Unite sul rischio di superare la soglia di 1,5 gradi di riscaldamento globale. “Ogni frazione di grado conta. Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi e l’Europa farà la sua parte”, ha precisato. La presidente ha innanzitutto ribadito l’impegno europeo sul fronte delle emissioni. “L’Ue è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo al 2030 di ridurle di oltre la metà e punta a un taglio del 90% entro il 2040, in vista della neutralità climatica nel 2050″, ha detto.

Il secondo pilastro della strategia europea è l’elettrificazione. Von der Leyen ha affermato di sostenere il Global Electrification Pledge 35-by-35, sottolineando che il raggiungimento di questo traguardo consentirebbe di ridurre le bollette e le emissioni, rafforzando al tempo stesso la sicurezza energetica. “Nel 2025 oltre il 70% dell’elettricità nell’Ue è arrivato da fonti pulite. Il piano europeo per l’elettrificazione punta a raddoppiare entro il 2040 la quota di elettricità nei consumi finali di energia, portandola al 46%“, ha proseguito Il terzo asse è il rafforzamento della cooperazione internazionale. “La transizione pulita può avere successo soltanto se avrà successo in tutto il mondo”, ha dichiarato la presidente della Commissione, ricordando che l’Ue è il principale contributore globale di finanziamenti per il clima. Lo scorso anno ha destinato oltre 32 miliardi di euro al sostegno dei Paesi in via di sviluppo e, attraverso il programma Global Gateway, ha mobilitato più di 300 miliardi di euro in investimenti sostenibili. “La scienza è chiara. Gli impatti climatici sono sempre più evidenti. Ma il futuro è ancora nelle nostre mani”, ha concluso von der Leyen, assicurando che l’Europa lavorerà con i partner internazionali per orientare la transizione climatica verso risultati concreti.

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