Urso “Attendiamo con speranza la revisione degli ETS in Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ necessario che cambino le politiche europee, è importantissimo che il cantiere delle riforme che l’Italia ha aperto in Europa si realizzi subito, a cominciare dagli ETS: attendiamo con speranza che il Consiglio europeo che si sta svolgendo possa accogliere le proposte di revisione della nostra presidente del Consiglio”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, agli Stati generali dei Trasporti e della Logistica organizzati da Confindustria a Roma.

“I dati e i riscontri che noi abbiamo sono già significativi: il costo del carburante è sotto i 2 euro e continua a scendere, è evidente che le condizioni che ci hanno portato quel taglio delle accise sono superate”, ha aggiunto.

“Credo che sia assolutamente importante che si possa contare nel più breve tempo possibile sulla effettiva riapertura dello stretto di Hormuz, così da rifornire delle materie prime critiche necessarie alcuni comparti italiani che sono entrati in sofferenza, mi riferisco alle materie prime critiche che riguardano il settore della microelettronica, i fertilizzanti e anche in alcuni casi la filiera farmaceutica”, ha spiegato parlando della riapertura di Hormuz. “Per noi è importante che sia raggiunto un accordo e che questo entri in esecuzione prima possibile così da consentirci di riprendere più velocemente la strada della crescita”, conclude Urso.

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