Ribadeau-Dumas nominato vice CEO di Exor, Elkann presiederà Lingotto

TORINO (ITALPRESS) – Exor annuncia la nomina di Benoit Ribadeau-Dumas a Deputy Chief Executive Officer, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Ribadeau-Dumas continuerà a riportare al CEO di Exor, John Elkann, il quale, a partire dalla stessa data, assumerà anche il ruolo di Presidente di Lingotto, la società di gestione degli investimenti di Exor con sede a Londra. Dopo oltre dieci anni trascorsi nella società, la Chief Operating Officer Suzanne Heywood ha espresso il desiderio di lasciare i propri incarichi esecutivi nel gennaio 2027 “per perseguire opportunità al di fuori di Exor”. Tuttavia, continuerà a svolgere un ruolo nella governance delle società partecipate da Exor, ricoprendo la carica di Presidente sia di CNH che di Iveco Group e quella di membro dei Consigli di Amministrazione di The Economist Group e Christian Louboutin.

“Suzanne ha dato un contributo straordinario a Exor negli ultimi dieci anni – ha dichiarato John Elkann –. Più di recente, ha guidato la nuova fase strategica di Iveco Group, inclusa la vendita della divisione difesa a Leonardo e l’operazione in corso di integrazione delle attività relative ai veicoli commerciali e ai powertrain con Tata Motors. Le auguro il meglio e le sono grato per il fatto che rimarrà vicina a Exor attraverso i suoi continui incarichi nei Consigli di Amministrazione”.

“Sono lieto che Benoit assuma maggiori responsabilità; ciò rafforzerà la nostra attenzione sulle performance delle nostre società e sulle nuove opportunità – ha affermato Elkann -. Infine, sono entusiasta di assumere la presidenza del Consiglio di Amministrazione di Lingotto, società che abbiamo fondato nel maggio 2023. La sua importanza all’interno del portafoglio di Exor è cresciuta grazie agli ottimi rendimenti generati e al raggiungimento di un patrimonio in gestione superiore ai 10 miliardi di dollari”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).