Urologia, un progetto per l’uso corretto degli antibiotici
ROMA (ITALPRESS) - Ha preso il via il progetto “MAGA one – Make Antibiotics Great Again”, un programma strategico della Società Italiana di Urologia che intende riportare al centro il corretto impiego degli antibiotici nella gestione delle infezioni urinarie. In particolare, il progetto intende sviluppare linee di indirizzo clinico-terapeutiche e creare un osservatorio nazionale multidisciplinare sull’uso dell’antibiotico in urologia, come spiega il presidente della Società Italiana di Urologia, Giuseppe Carrieri. sat/gsl