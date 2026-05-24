Urne aperte in 743 Comuni, 6,2 milioni di italiani al voto

ROMA (ITALPRESS) – Circa 6,2 milioni di italiani, il 10% del totale, saranno chiamati alle urne oggi e lunedì per le elezioni amministrative.

I Comuni al voto sono 743, di cui 118 oltre i 15.000 abitanti. Sono 18 i capoluoghi di provincia chiamati al voto: Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno, Trani e Venezia.

Oggi le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, lunedì 25 dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti, se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta, si andrà al ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. In Sicilia e Friuli Venezia Giulia la soglia per l’elezione al primo turno è il 40%+1.

(ITALPRESS).

foto di archivio IPA/Fotogramma