UPB trasmette al MEF rilievi su quadro macroeconomico DFPF

ROMA (ITALPRESS) – L’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nel quadro della procedura prevista nel protocollo d’intesa col ministero dell’Economia e delle finanze in vista della predisposizione del prossimo documento programmatico del Governo (DPFP), ha trasmesso i propri rilievi relativi al quadro macroeconomico tendenziale provvisorio, inviato dal MEF lo scorso 16 settembre.

La prossima settimana seguirà la decisione dell’UPB rispetto alla validazione del quadro macroeconomico tendenziale (che riflette l’andamento dell’economia in assenza di nuovi interventi di finanza pubblica) e successivamente sarà valutato il quadro macroeconomico programmatico, che incorpora gli effetti degli interventi che verranno definiti con la prossima legge di bilancio. Sulla base di quanto stabilito dalle attuali norme italiane ed europee, l’UPB è chiamato a una valutazione indipendente delle previsioni macroeconomiche contenute nei documenti programmatici del Governo. La procedura è finalizzata a limitare il rischio che previsioni eccessivamente ottimistiche sull’andamento dell’economia possano pregiudicare la credibilità dei conti pubblici.

