Ita Airways, nel 2025 risultato utile netto positivo per 209 milioni di euro

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di ITA Airways ha approvato il Progetto di Bilancio Consolidato per l’esercizio 2025. Questi i principali risultati.

Ricavi: Ricavi: 3,2 miliardi di euro (di cui 2,8 miliardi per ricavi passeggeri). EBITDA: 404 milioni di euro; EBIT: 25 milioni di euro; Risultato netto: 209 milioni di euro.

La compagnia ha così raggiunto per la prima volta nella sua giovane storia un risultato netto positivo di 209 milioni di euro (migliore di 436 milioni di euro rispetto al 2024), e per il secondo anno consecutivo un EBIT positivo di 25 milioni (+ 22 milioni rispetto al 2024).

“Questi risultati – si legge in una nota – sono stati raggiunti grazie al consolidamento del lavoro fatto da tutta la Compagnia nonché all’apporto della prima parte delle sinergie realizzate con il Gruppo Lufthansa, in un anno complesso a causa di vari fattori quali: contesto geopolitico sfidante; impatto dei remedies derivanti dalla decisione con cui la Commissione Europea ha approvato l’operazione di ingresso di Lufthansa nel capitale; delle criticità legate alla disponibilità degli aeromobili di breve-medio raggio, oggetto di progressivi fermi per effettuare i necessari interventi di manutenzione sui motori Pratt & Whitney; assenza dell’apporto commerciale di un vettore partner sulle rotte tra Italia e Stati Uniti, primo mercato internazionale per la Compagnia”.

“Allo stesso tempo, al contrario di quanto avvenuto per il 2024, i risultati sono stati influenzati dagli effetti positivi dell’adeguamento contabile dei debiti e dei crediti denominati in valuta estera (prevalentemente dollaro statunitense) ai tassi di cambio di fine anno – sottolinea la compagnia –. Resta tuttavia ancora alta l’incidenza degli oneri finanziari associati ai contratti di leasing relativi al piano di ammodernamento e incremento della flotta, che rendono il risultato operativo non ancora pienamente sostenibile e su cui la compagnia continuerà a lavorare per raggiungere una reale profittabilità”.

Nel complesso, i ricavi totali della società nel 2025 sono stati pari a 3,2 miliardi di euro, in linea con lo scorso anno, di cui 2,8 miliardi di euro derivanti dal business del traffico passeggeri (+2,7% rispetto al 2024). La crescita è testimoniata anche dal risultato a livello di EBITDA, migliorato di 67 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Positivo anche il risultato di cassa, 639 milioni di euro, maggiore di 163 milioni rispetto alla fine del 2023.

ITA Airways ha operato nell’anno oltre 123 mila voli di linea (- 11% rispetto al 2024) e trasportato 16,2 milioni di passeggeri (-8 % a confronto con il 2024), con un load factor dell’83,4%, in aumento di 2,1 punti percentuali su base annua.

Nel 2025 è proseguita la crescita della flotta di ITA Airways. Sono entrati in flotta 10 nuovi aeromobili per arrivare, con la contemporanea uscita di 3 aeromobili di vecchia generazione, a 106 aerei complessivi a fine anno (24 wide body e 82 narrow body), di cui il 70% di nuova generazione, con un’età media complessiva di 6,5 anni. “Il 2025 ha segnato un punto di svolta per ITA Airways: chiudiamo per la prima volta in utile, a conferma che abbiamo intrapreso la rotta giusta – ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways – È il risultato dell’impegno di tutta la Compagnia e dei primi tangibili effetti della collaborazione industriale con il Gruppo Lufthansa. Sappiamo però che per raggiungere una profittabilità pienamente sostenibile dobbiamo ridurre il peso degli oneri legati ai leasing della flotta; su questo stiamo già lavorando con decisione”. “Oggi celebriamo un altro risultato storico per la Compagnia. I risultati approvati confermano la solidità del percorso di ITA Airways e il valore della collaborazione tra i suoi azionisti – commenta Sandro Pappalardo, Presidente ITA Airways – La Compagnia continua a svolgere un ruolo centrale per la connettività del Paese, con una strategia fondata su qualità, sostenibilità e innovazione. Questa cooperazione è decisiva per costruire un vettore moderno e competitivo, a beneficio del Sistema Paese”.

– foto IPA Agency –

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