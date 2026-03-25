ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri Spa, che si è riunito sotto la presidenza di Biagio Mazzotta, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. L’utile netto è pari a 117 milioni di euro, il più alto di sempre, quattro volte superiore rispetto al 2024. Ricavi ed Ebitda in aumento rispettivamente del 13% e del 34%, Ebitda margin in crescita al 7,4% (6,3% nel 2024). Raggiunto un nuovo record di ordini acquisiti, pari a euro 20,3 miliardi, +32% rispetto al record del 2024; carico di lavoro complessivo più alto di sempre pari a euro 63,2 miliardi nel 2025, con nuovi contratti firmati a inizio 2026 che estendono la visibilità del backlog al 2037. Leva finanziaria in significativa riduzione, in ulteriore miglioramento rispetto alla guidance 2025. Posizione finanziaria netta adjusted (PFN) a debito per 1.311 milioni di euro (1.872 milioni escludendo i crediti finanziari non correnti), rispetto a 1.668 milioni di fine 2024 (escludendo il beneficio temporaneo derivante dall’aumento di capitale completato a luglio 2024 e i crediti finanziari non correnti pari a euro 94 milioni). Il rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA) è pari a 2,7x (1,9x PFN adjusted/EBITDA), in ulteriore miglioramento rispetto alla guidance per il 2025 fornita nel corso del Capital Markets Day di febbraio 2026 (2,8x PFN/EBITDA e 2,0x PFN adjusted/EBITDA). Per il 2026 confermati i target comunicati in occasione del Capital Markets Day del 12 febbraio: ricavi a euro 9,2-9,3 miliardi; Ebitda a circa 700 milioni; Ebitda margin al 7,5%; utile netto superiore al dato del 2025; Rapporto PFN adjusted/EBITDA a circa 2,0x (1,3x includendo l’aumento di capitale completato a febbraio 2026).

“Siamo molto soddisfatti dei risultati record conseguiti nel 2025 in termini economici, finanziari e commerciali anche in un contesto globale di crescente complessità. L’aumento a doppia cifra di ricavi ed EBITDA, insieme al miglior utile della nostra storia e ad un’ulteriore riduzione della leva finanziaria, dimostra la forza di un modello industriale che coniuga resilienza e capacità di perseguire le opportunità dei mercati globali. L’anno ha visto un avanzamento significativo in tutti i business sia in termini operativi che commerciali“. Lo afferma in una nota Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, commentando i risultati del 2025. “Le 97 unità oggi in portafoglio e una visibilità sulle consegne che si estende fino al 2037 assicurano prospettive operative estremamente profonde nel tempo per i nostri cantieri, rafforzando in modo strutturale il nostro posizionamento e quello del nostro indotto in misura molto evidente nel settore del Cruise – prosegue -. Ci stiamo preparando a cogliere ulteriore crescita della domanda nel settore della Difesa attraverso il raddoppio della capacità produttiva dei cantieri italiani, rafforzando il ruolo di Fincantieri nella sicurezza marittima e nella sovranità industriale. Parallelamente, nell’underwater stiamo accelerando grazie a tecnologie subacquee di ultima generazione, alla capacità di integrare l’intera filiera e a una rete di partnership strategiche, che ci permette di portare sul mercato un’offerta distintiva e di agire come orchestratori di un ecosistema integrato in un dominio cruciale per la protezione delle infrastrutture critiche e per le applicazioni offshore più innovative”. “Il nuovo Piano Industriale 2026-2030 valorizza i macro-trend dei mercati in cui operiamo attraverso una riarticolazione del sistema cantieristico per aumentarne capacità e produttività e lo sviluppo di soluzioni a crescente contenuto tecnologico: entriamo in una fase di evoluzione che integra più a fondo la dimensione digitale, marittima e subacquea – conclude Folgiero -. Una traiettoria che rafforza il profilo delle competenze distintive del Gruppo e consolida Fincantieri come piattaforma industriale di riferimento per le tecnologie della sicurezza a mare e della blue economy del futuro”.

– foto IPA Agency –

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