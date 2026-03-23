Uova di Pasqua, prezzi in aumento e quantità in calo

ROMA (ITALPRESS) - Uova di Pasqua, prezzi in aumento e quantità in calo. Uova di Pasqua sempre più costose e, secondo molti consumatori, anche più piccole. È questa la percezione prevalente tra gli italiani secondo una rilevazione realizzata dall’Istituto Piepoli per Udicon, Unione per la Difesa dei Consumatori. Quasi 9 italiani su 10 ritengono che oggi le uova di Pasqua costino molto più di qualche anno fa, mentre l’opinione più diffusa è che nel tempo le dimensioni si siano ridotte. La sensazione di un aumento dei prezzi non riguarda solo il cioccolato. La maggioranza degli italiani segnala un forte incremento dei costi di tutti i prodotti tipici pasquali, dalle colombe ai dolci tradizionali. Un quadro che conferma come il caro‑spesa continui a pesare sulle scelte delle famiglie anche in occasione delle festività. L’effetto è immediato sulle abitudini di acquisto: tre italiani su quattro dichiarano che il prezzo dei prodotti pasquali influenzerà le loro decisioni di spesa, spingendo molti a ridurre le quantità acquistate o a orientarsi verso alternative più convenienti. A incidere sulle percezioni dei consumatori è anche un fenomeno sempre più discusso negli ultimi anni: la riduzione delle quantità a parità di prezzo. L’84% degli italiani afferma di averla notata nei prodotti alimentari che acquista abitualmente, con confezioni più piccole o prodotti che pesano meno pur mantenendo lo stesso prezzo. gsl