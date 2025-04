GAZA (ITALPRESS) – “Gli aiuti umanitari vengono usati come merce di scambio e come arma di guerra. Gaza è diventata una terra di disperazione. Due milioni di persone, la maggior parte donne e bambini, subiscono punizioni collettive. I feriti, i malati e gli anziani sono privati di forniture mediche e cure”. Così su X il commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, a 50 giorni dalla decisione di Israele di bloccare l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia.

“Quanto tempo serve ancora prima che le vuote parole di condanna si traducano in azioni concrete per togliere l’assedio, riprendere un cessate il fuoco e salvare ciò che resta dell’umanità? La fame si sta diffondendo e intensificando ed è deliberata e provocata dall’uomo”, aggiunge Lazzarini. Il funzionario di Unrwa conclude: “L’assedio deve essere tolto, i rifornimenti devono arrivare, gli ostaggi devono essere rilasciati, il cessate il fuoco deve riprendere”.

