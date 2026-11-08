Unrae “La transizione energetica resta ferma ai box, servono politiche strutturali”

ROMA (ITALPRESS) – A ottobre il comparto autovetture segna un saldo positivo: con 131.921 nuove immatricolazioni, il mese chiude a +4,8% rispetto alle 125.864 unità dello stesso periodo 2025. Il consuntivo da inizio anno tocca così quota 1.400.991 immatricolazioni, segnando un incremento dell’8,3% rispetto a gennaio-ottobre 2025 (1.293.406 vetture).

L’ Unrae, l’associazione delle case estere osserva come, a dispetto di questo recupero, il divario con il 2019 resta marcato: mancano all’appello oltre 224.000 unità, pari a una flessione del 13,8%. In prospettiva, la recente revisione favorevole dello scenario macroeconomico e della spesa per consumi spinge UNRAE ad aggiornare al rialzo la stima di chiusura del 2026, attesa a 1.640.000 unità (+7,5% sul 2025, ma -14,4% sul 2019).

Nel 2027, in un contesto di rallentamento del ciclo economico e inflazione che rimane elevata, i volumi dovrebbero flettere del 3,4%, riposizionando il mercato a 1.585.000 unità, avvicinandosi all’equilibrio espresso in media nel triennio 2023-2025. Nell’insieme delle alimentazioni, le vetture ricaricabili (ECV) raggiungono a ottobre il 18,8% del totale, ma si evidenzia una forte divergenza tra vetture elettriche pure (BEV), che arretrano bruscamente al 6,1% di quota, e ibride plug-in (PHEV) che mostrano una sensibile accelerazione e si portano al 12,7%. Una forbice che rende evidente come, in assenza di misure strutturali, l’elettrico puro non possa camminare da solo.

Il risultato delle BEV, sostenuto dagli acquirenti privati che coprono il 54% dei volumi, è migliore del 5,0% di ottobre 2025 ma cede un punto e mezzo rispetto al 7,6% di settembre e, soprattutto, rappresenta un livello sconcertante per un Paese come l’Italia, secondo mercato per volumi della UE. Le PHEV, spinte invece dalla domanda del noleggio a lungo termine che catalizza oltre il 43% delle immatricolazioni, sono in crescita non solo rispetto all’11,1% di settembre ma anche e soprattutto al 7,4% di un anno fa.

“La transizione energetica non può trasformarsi in un percorso riservato a pochi: richiede politiche strutturali che consentano a tutti i cittadini di poter accedere alle tecnologie a zero o bassissime emissioni. Gli italiani non vanno convinti: vanno messi nelle condizioni di scegliere la transizione”, sottolinea Roberto Pietrantonio, Presidente UNRAE. “I numeri di questo mese incidono su un nervo ancora scoperto, dove il problema non è la resistenza degli italiani alla transizione: è rendere la transizione conveniente. Il boom delle ibride plug-in dimostra chiaramente che, in presenza di una convenienza concreta, la clientela risponde. Al contrario, con le elettriche pure che galleggiano tra il 6 e il 7%, la transizione italiana rimane ferma ai box: pensare che le tecnologie a zero emissioni possano decollare da sole, senza leve abilitanti, è solo una chimera”, prosegue Pietrantonio.

Sul fronte interno, il via libera del Consiglio dei Ministri al Disegno di Legge di Bilancio (per una portata complessiva salita da 23,5 a 26 miliardi di euro nel 2027 e 27 miliardi nel 2028) risponde solo in minima parte alle attese della filiera per un reale sostegno al settore automotive. A fronte dei miliardi destinati all’esenzione del bollo auto, il Governo chiude gli occhi su una proposta sottoscritta da ben 4 associazioni della filiera automotive e 3 associazioni di fleet manager che operano in aziende italiane di tutti i settori e dimensioni.

Il testo del DDL di Bilancio si limita infatti a una timida apertura sul regime di deduzione dei costi per i veicoli di agenti e rappresentanti di commercio, una platea ristretta già titolare di un trattamento meno sfavorevole rispetto alle imprese, alzando il tetto di costo deducibile a 35.000 euro e porta la deducibilità dall’80% al 90% per auto elettriche e ibride. Una misura che lascia però fuori proprio le flotte aziendali, le sole in grado di generare i volumi necessari a rinnovare il parco e ad alimentare l’usato recente: era questo il cuore della richiesta, che legava la revisione della fiscalità a una più marcata “chiave green”.

“La misura prevista nel DDL di Bilancio è omeopatica: almeno per ora, la montagna sta partorendo un topolino”, sottolinea ancora il Presidente UNRAE. “Confidiamo che il Parlamento, o il Governo stesso, colgano l’occasione per trasformarlo ora in una vera riforma, estendendolo alle flotte aziendali e concentrandolo sulle tecnologie a zero e bassissime emissioni. Parliamo di una misura che – ipotizzata su un periodo sperimentale di tre anni, con impatto per soli 150 milioni nel 2027 – oltre a tutelare il tessuto produttivo metterebbe in circolo nel giro di tre o quattro anni centinaia di migliaia di vetture usate recenti, a basse emissioni e a prezzi accessibili. Con la fiscalità giusta potremmo portare nella transizione 400mila famiglie che oggi ne restano fuori, non potendosi permettere un’auto ricaricabile nuova”.

A livello comunitario, l’attenzione è puntata sul voto in Commissione ENVI in merito al Pacchetto automotive, con il Parlamento Europeo chiamato a pronunciarsi sulla bozza di accordo che rimodula l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al 2035, dall’azzeramento totale all’87,5% come punto di compromesso. In questo quadro, il protrarsi dell’incertezza regolatoria si traduce in un oneroso costo industriale pagato direttamente dalla filiera e dai consumatori.

“L’incertezza sulle regole del gioco sta diventando un fardello economico insostenibile per i Costruttori e frena le decisioni di acquisto dei cittadini. L’Europa deve fare chiarezza una volta per tutte: servono regole certe, obiettivi realistici e neutralità tecnologica. Chiediamo maggiore flessibilità nel percorso di riduzione delle emissioni e il pieno riconoscimento del contributo delle tecnologie ibride plug-in. Ma le regole, da sole, non bastano: senza una domanda forte, la transizione resta sulla carta. Per questo servono anche una fiscalità delle flotte finalmente allineata agli standard europei, meccanismi realmente incentivanti per la diffusione dei veicoli a basse e zero emissioni, infrastrutture di ricarica più capillari e una drastica riduzione del costo delle ricariche”, conclude il Presidente Pietrantonio.

L’analisi della struttura del mercato del mese, sotto il profilo degli utilizzatori conferma a ottobre una buona dinamica di crescita per i privati che salgono al 57,6% di quota (+0,8 p.p.) e chiudono i 10 mesi al 54,0% di share (+0,8 p.p.). Anche le autoimmatricolazioni a ottobre crescono in volume e quota, al 14,3% di share (+0,4 p.p.), all’11,6% in gennaio-ottobre (-0,2 p.p.). Un calo di circa il 10% dei volumi coinvolge il noleggio a lungo termine che cede 3 punti di quota, al 18,5% del totale (20,8% nei primi 10 mesi, -2,4 p.p.), per la forte flessione delle Captive, a fronte di un incremento delle società Top. Una fortissima accelerazione continua a interessare il noleggio a breve termine, che più che raddoppia volumi e quota, al 3,7% di share (+2,2 p.p.); in gennaio-ottobre la quota sale all’8,2% (+2,1 p.p.). Con volumi in lieve calo, le società nel mese si fermano al 6,0% di share (-0,3 p.p., 5,4% nel cumulato).

-Foto IPA Agency-

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