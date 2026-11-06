ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. Spa, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Matteo Colaninno, ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026.

I ricavi netti consolidati del Gruppo al 30 settembre 2026 sono stati pari a 1.281,3 milioni di euro a cambi costanti, 1.236,4 milioni di euro a cambi correnti (rispettivamente +6,4% e +2,7% rispetto ai 1.204,4 milioni di euro consuntivati al 30 settembre 2025).

Il margine lordo industriale nei primi nove mesi del 2026 è stato pari a 381,2 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto a 366,6 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025, con un’incidenza sul fatturato del 30,8%, in crescita rispetto al 30,4% al 30 settembre 2025.

Le spese operative sostenute dal Gruppo al 30 settembre 2026 sono risultate pari a 282,5 milioni di euro (281,4 milioni di euro al 30 settembre 2025), con un’incidenza sui ricavi del 22,9% (23,4% al 30 settembre 2025).

L’evoluzione del conto economico sopra descritta porta a un EBITDA consolidato nei primi nove mesi del 2026 di 214,3 milioni di euro a cambi costanti, 208,8 milioni di euro a cambi correnti (rispettivamente +6,6% e +3,9% rispetto ai 201 milioni di euro al 30 settembre 2025). L’EBITDA margin è pari al 16,9% (16,7% al 30 settembre 2025).

Il risultato operativo (EBIT) nei primi nove mesi del 2026 è stato pari a 98,7 milioni di euro, in crescita del 15,8% rispetto agli 85,2 milioni di euro consuntivati al 30 settembre 2025. L’EBIT margin è pari all’8% (7,1% al 30 settembre 2025).

Il risultato ante imposte del periodo è stato pari a 61,1 milioni di euro (+27,3% rispetto a 48 milioni di euro al 30 settembre 2025). Le imposte di periodo sono state pari a 23,8 milioni di euro, con un’incidenza del 39% sul risultato ante imposte.

Nei primi nove mesi del 2026 il Gruppo Piaggio ha ottenuto un utile netto positivo per 37,3 milioni di euro, in crescita del 17,7% rispetto ai 31,7 milioni di euro registrati al 30 settembre 2025.

I flussi di cassa positivi al 30 settembre 2026 hanno portato l’indebitamento finanziario netto (PFN) a 469,7 milioni di euro, in miglioramento per 107,9 milioni di euro rispetto ai 577,6 milioni di euro al 31 dicembre 2025 e in miglioramento per 58,4 milioni di euro rispetto ai 528,2 al 30 settembre 2025.

Il patrimonio netto del Gruppo al 30 settembre 2026 ammonta a 418,7 milioni di euro (396,3 milioni al 31 dicembre 2025).

Nel periodo di riferimento il Gruppo Piaggio ha consuntivato investimenti pari a 76,8 milioni di euro, -25% rispetto ai 102,5 milioni al 30 settembre 2025, anno in cui furono completati gli investimenti per il lancio del Porter Elettrico e gli investimenti in cyber security.

Al 30 settembre 2026 il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 388.800 veicoli, in miglioramento del 12,2% rispetto ai 346.500 veicoli venduti al 30 settembre 2025,

registrando ricavi consolidati per 1.236,4 milioni di euro (+2,7% rispetto ai 1.204,4 milioni di euro al 30 settembre 2025).

Al 30 settembre 2026 il Gruppo ha venduto nel mondo 273.600 veicoli a due ruote, in crescita del 4% rispetto ai 263.100 veicoli venduti al 30 settembre 2025, registrando un fatturato netto di 943,5 milioni di euro (951,9 milioni al 30 settembre 2025, -0,9%).

Il dato include anche ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato pari a 114 milioni di euro (116,9 milioni al 30 settembre 2025, -2,4%).

Nel settore dei veicoli commerciali nei primi nove mesi del 2026 il Gruppo Piaggio ha venduto 115.200 unità, in forte crescita del +38,2% rispetto alle 83.400 unità vendute al 30 settembre 2025, consuntivando un fatturato netto pari a 292,9 milioni di euro, in crescita del 16,0% rispetto ai 252,5 milioni di euro al 30 settembre 2025. Il dato include ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato di 43,3 milioni di euro, in leggera contrazione rispetto ai 44,7 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025.

“I risultati dei primi nove mesi del 2026 confermano la solidità del percorso strategico del Gruppo Piaggio, che registra una discreta performance seppur in un contesto macroeconomico e geopolitico globale complesso caratterizzato da una repentina spinta inflazionistica. Le diverse localizzazioni produttive e commerciali nel mondo ci consentono di bilanciare i contingenti alti costi della produzione dovuti all’energia, ai trasporti delle merci e all’aumento del costo delle materie prime, senza tralasciare le conseguenze delle tensioni protezionistiche ancora oggi presenti”, afferma Michele Colaninno, amministratore delegato – CEO del Gruppo Piaggio.

“L’incremento dei veicoli venduti nel mondo (+12,2%), con una forte performance del mercato indiano, una crescente presenza nel continente americano e una sostanziale tenuta di Europa e Asia (nonostante l’agguerrita competizione), fanno registrare il progresso dei ricavi a 1.236 milioni di euro e riflettono gli effetti positivi dell’internazionalizzazione – prosegue -. L’attenzione alla produttività aziendale ci ha permesso di migliorare la marginalità, raggiungendo un Ebitda margin del 16,9%, e incrementando l’utile netto del 17,7% a

37,3 milioni di euro. Questa performance finanziaria ha alimentato una solida generazione di cassa consentendoci di ridurre l’indebitamento finanziario netto, in miglioramento di quasi 108 milioni di euro rispetto a fine 2025″.

“Guardiamo avanti focalizzandoci sul valore dei nostri marchi iconici: il successo a doppia cifra di Vespa nell’anno del suo ottantesimo compleanno, la celebrazione della Moto Guzzi a Mandello del Lario e i risultati di Aprilia Racing in MotoGP, dimostrano che l’investimento continuo in innovazione, tecnologia e sicurezza – pilastri portati avanti anche grazie alle soluzioni robotiche di Piaggio Fast Forward – rappresenta la nostra risposta più efficace per anticipare le sfide future della mobilità leggera e dei veicoli commerciali”, conclude Colaninno.

– Foto ufficio stampa Piaggio –

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