ROMA (ITALPRESS) – Mazda Motor Corporation ha inaugurato, con una cerimonia, il completamento del Mazda KD Center, realizzato nel distretto di Dejima del porto di Hiroshima. Il centro, spiega una nota, fungerà “da polo logistico per la fornitura di componenti knockdown (KD), destinati all’assemblaggio dei veicoli, a tutti gli stabilimenti produttivi Mazda al di fuori del Giappone”. Le attività comprenderanno il ricevimento, lo stoccaggio e l’imballaggio dei componenti, oltre al loro carico nei container per il trasporto marittimo. Collegando Hiroshima agli stabilimenti Mazda di tutto il mondo attraverso la logistica, “il centro svolgerà un ruolo importante a sostegno della produzione globale dell’azienda”.

La nuova struttura sostituisce il precedente centro KD situato nel distretto di Kaita del porto di Hiroshima (Saka-cho, Aki-gun). Il governo nazionale e la prefettura di Hiroshima stanno sviluppando un terminal container internazionale nel distretto di Dejima e potenziando le capacità del porto, anche per consentire l’attracco di navi di maggiori dimensioni. Grazie a queste infrastrutture portuali potenziate, “il nuovo centro renderà più efficiente e affidabile la fornitura di componenti agli stabilimenti Mazda al di fuori del Giappone”.

Il nuovo centro è stato progettato anche “per rendere la logistica più efficiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro degli operatori. Lo stoccaggio e il prelievo dei componenti, così come il loro imballaggio su pallet, sono automatizzati”. I percorsi pedonali sono separati da quelli dei veicoli e l’intera struttura è dotata di un sistema di climatizzazione suddiviso per zone. Il centro semplifica inoltre le procedure di ingresso dei camion che consegnano i componenti dei fornitori. Lo scarico è affidato a operatori dedicati alla movimentazione con carrelli elevatori, contribuendo a ridurre i tempi delle operazioni e il carico di lavoro degli autisti. Durante lo scarico, questi ultimi possono usufruire di un’area di riposo dedicata. Inoltre, i pannelli solari installati sul tetto, con una potenza di 2,2 MW, coprono parte del fabbisogno elettrico della struttura.

Durante la cerimonia di completamento dei lavori, Kazuhiko Sumi, Managing Executive Officer e CSCO (Chief Supply Chain Officer) di Mazda Motor Corporation, ha dichiarato: “Da Hiroshima portiamo nel mondo le competenze produttive che abbiamo costantemente affinato, lavorando in piena sinergia con gli stabilimenti all’estero per offrire valore ai nostri clienti. Questa struttura è il punto di partenza di tale impegno. Ogni singolo componente spedito da qui rappresenta molto più di un semplice trasferimento di merci: diventerà parte di un veicolo capace di soddisfare le aspettative dei clienti di tutto il mondo e di rafforzare la fiducia nel marchio Mazda”. Mazda continuerà a migliorare le prestazioni logistiche e la stabilità degli approvvigionamenti, sviluppando ulteriormente la propria infrastruttura logistica. Queste iniziative mirano a supportare le attività produttive dell’azienda a livello globale e a garantire una fornitura efficiente di componenti agli stabilimenti produttivi al di fuori del Giappone.

– Foto ufficio stampa Mazda –

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