ROMA (ITALPRESS) – Ferrari ha ufficialmente inaugurato Universo Ferrari a Nuova Delhi, portando la propria esperienza immersiva in India per la prima volta. A seguito di un evento esclusivo svoltosi durante il fine settimana e riservato a clienti, media, partner e rappresentanti delle istituzioni – tra cui Sua Eccellenza Antonio Bartoli, Ambasciatore d’Italia in India – l’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 1° novembre. Universo Ferrari India intende celebrare ciascuna delle dimensioni dell’universo Ferrari e offre un’opportunità unica per scoprire il patrimonio storico, l’innovazione, le prestazioni, l’artigianalità e la comunità di appassionati che definiscono il Cavallino Rampante. Universo Ferrari è volto a rafforzare ulteriormente il duraturo legame di Ferrari con l’India, mercato in rapida crescita che ospita un appassionato gruppo di intenditori di vetture sportive. Oltre a un coinvolgimento sempre maggiore di clienti, Ferraristi, appassionati e futuri talenti, Ferrari prevede di ampliare la propria rete commerciale con nuove aperture entro la fine del 2026 nell’India meridionale e occidentale.

L’esposizione è stata inaugurata da Benedetto Vigna, Ferrari Chief Executive Officer, che ha voluto sottolineare l’importanza del rapporto del Cavallino Rampante con il Paese ospitante: «Universo Ferrari è un invito a vivere il mondo Ferrari nella sua interezza: il nostro spirito racing, le nostre vetture sportive, il nostro lifestyle, il nostro patrimonio storico e la nostra costante spinta all’innovazione. La prima edizione in India riflette l’importanza che attribuiamo alla costruzione di un rapporto duraturo con questa nazione e con la sua crescente community di Ferraristi, clienti e appassionati».

L’esposizione racconta il patrimonio storico del Marchio, il suo DNA racing, l’innovazione tecnologica, l’eccellenza del proprio design e l’impegno continuo nel generare emozioni indimenticabili per i propri clienti e appassionati. Le aree espositive spaziano dalle Sports Cars – con la gamma attuale e la zona dedicata a Ferrari Luce e al Tailor Made – al Racing e a Ferrari Classiche, con approfondimenti sulla storia di Ferrari in India, sulla community, su Hypersail e sul continuo impegno dell’Azienda per la prosperità condivisa.

In quest’ottica, nella convinzione che l’istruzione sia la forma più autentica di investimento a lungo termine per una comunità, durante la cena riservata ai clienti si è tenuta un’esclusiva asta di beneficenza insieme ad Avèlon Luxe, nuovo partner dei programmi Ferrari Hypercar e Challenge Middle East. L’asta ha raccontato il mondo Ferrari attraverso dieci lotti e la community ha risposto con la consueta generosità a sostegno delle iniziative di Ferrari e Save the Children a Bal Raksha Bharat, in India. I fondi raccolti contribuiranno a offrire un’istruzione di qualità ai bambini delle comunità più svantaggiate, sostenendo la preparazione all’ingresso a scuola e l’apprendimento delle competenze di base, fornendo materiali didattici essenziali e rafforzando la didattica e le risorse delle classi.

Universo Ferrari ha portato lo spirito di Maranello in India, a circa 6000 km di distanza, coinvolgendo clienti, appassionati e il grande pubblico. Nei giorni precedenti, 25 Ferrari hanno intrapreso un viaggio di circa 1800 chilometri attraverso il Paese, partendo da Mumbai e attraversando Vadodara, Udaipur, Jaipur e Agra prima di raggiungere Nuova Delhi, unendo il piacere di guida, l’amore per la scoperta e la passione condivisa per il Cavallino Rampante.

L’area Racing espone la monoposto di Formula 1 SF-26 della Scuderia Ferrari, la 499P tre volte vincitrice a Le Mans e la 296 GT3. Nell’area Ferrari Challenge è presente la 296 Challenge, prima vettura con motore a sei cilindri del monomarca del Cavallino Rampante.

Il percorso espositivo presenta anche Ferrari Hypersail, il pionieristico progetto velico dell’Azienda, che dimostra come la cultura Ferrari dell’innovazione tecnologica e delle prestazioni possa trasferirsi con naturalezza dalla pista e dalla strada a nuovi contesti agonistici.

L’ampiezza della gamma Ferrari è rappresentata dalla 849 Testarossa Spider, dalla Ferrari 12Cilindri Spider, dalla Ferrari Amalfi Spider e dalla F80, la più recente supercar del Cavallino Rampante. I visitatori possono inoltre scoprire la Ferrari Luce attraverso la vettura esposta in un percorso dedicato che svela le idee, le tecnologie e l’artigianalità alla base di questa Ferrari. Il progetto Icona è altresì rappresentato dalla Ferrari Daytona SP3 e dal suo spettacolare motore V12 da 840 cv, anch’esso esposto. Queste vetture testimoniano la continua ricerca Ferrari della innovazione, delle prestazioni e delle emozioni di guida.

Le ampie possibilità di personalizzazione offerte da Ferrari sono rappresentate da una Ferrari 12Cilindri Manuale Tailor Made, mentre l’area Ferrari Classiche riunisce la F50, la Ferrari 365 GTB4 e uno spazio dedicato a Ferrari Classiche. E’ inoltre esposta una Ferrari 612 Scaglietti davvero speciale. Questa vettura ha partecipato al Magic India Discovery tour del 2008, viaggio di 13.000 km attraverso il Paese durante il quale è stata guidata da oltre 50 giornalisti internazionali, segnando di fatto la prima testimonianza della presenza Ferrari in India. Il tour ha portato molteplici luoghi iconici e spettacolari paesaggi indiani nelle case del pubblico ben oltre i confini nazionali.

Un progetto dedicato celebra la ricchezza culturale del Paese attraverso dieci esclusive configurazioni Ferrari Tailor Made, realizzate su cinque Ferrari 12Cilindri e cinque Ferrari Purosangue. Ciascuna si ispira a una delle dieci città indiane: Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Jaipur, Hyderabad, Kolkata, Ahmedabad, Varanasi e Goa. Sviluppato con il contributo degli studenti del National Institute of Design e interpretato dal Ferrari Design Studio, il progetto rilegge l’atmosfera, l’energia e l’identità di ogni città attraverso colori, materiali e motivi decorativi.

– Foto ufficio stampa Ferrari –

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