L’Università di Palermo celebra un anno da capofila dell’Alleanza Forthem

PALERMO (ITALPRESS) – L‘Università degli Studi di Palermo ospita la governance dell’Alleanza FORTHEM, accogliendo le delegazioni dei nove atenei partner in un fitto calendario di appuntamenti che suggella un anno di intensa attività sotto la guida dell’Ateneo palermitano. L’Alleanza, avviata nel 2019, è un ambizioso progetto europeo di cooperazione accademica che da un anno vede l’Università di Palermo nel ruolo di capofila. Per celebrare la conclusione di questi primi dodici mesi di presidenza, sono stati organizzati una serie di eventi strategici e simbolici. Tra questi, il Workshop for Entrepreneurship, un laboratorio pratico pensato per sperimentare metodologie didattiche innovative nell’insegnamento dell’imprenditorialità, con il coinvolgimento attivo degli stakeholder del territorio. A seguire, il Presidency Meeting, organo di governo dell’Alleanza, che ha riunito Rettori e Presidenti delle nove università partner per promuovere il dialogo su obiettivi strategici condivisi, sinergie istituzionali e visioni comuni per il futuro di FORTHEM.

Accanto alla dimensione istituzionale, spazio anche alla rappresentanza studentesca, con lo Student Council, composto da rappresentanti provenienti dai vari campus dell’Alleanza. Il Consiglio ha un ruolo cruciale nella promozione degli interessi degli studenti, garantendo che le loro esigenze siano parte integrante della pianificazione strategica. Nel pomeriggio, il Campus Universitario di Viale delle Scienze ha ospitato “FORTHEM IN MOTION – Run for the Future, Race for Europe”, una manifestazione podistica aperta a tutta la cittadinanza. Un evento che ha inteso promuovere i valori della collaborazione, della salute, della sostenibilità e della condivisione delle opportunità all’interno dell’Alleanza. L’evento si concluderà domani presso il Polo Universitario di Trapani, dove è prevista la tappa finale del Workshop for Entrepreneurship con la partecipazione di autorità istituzionali e stakeholder locali.

“E’ un progetto perfettamente integrato con il concetto di Palermo città mediterranea, ma aperta all’Europa – ha sottolineato il rettore Massimo Midiri -. Palermo fa parte di questa alleanza europea e oggi ospitiamo questo meeting dell’anno di presidenza con la logica di aumentare la capacità di scambio, la capacità di networking, non soltanto per i nostri studenti, che quindi possono tranquillamente viaggiare in tutte queste università con una facilitazione residenziale e di percorsi di studio, ma anche per tutto il personale amministrativo. In questo momento si sta verificando uno scambio di informazioni sulle buone pratiche amministrative che sono fondamentali per il funzionamento di atenei molto importanti nelle varie nazioni europee. È un’occasione importantissima perché è un momento di confronto, è un momento in cui l’Europa sta vivendo una crisi internazionale, l’Università tiene, noi siamo legati da vincoli molto solidi e stiamo realizzando veramente i principi della comunità europea, basati sulla condivisione, solidità di principi, condivisione delle idee e soprattutto scambio delle informazioni”.

Tra gli obiettivi strategici dell’Alleanza vi è anche quello di arrivare a un vero e proprio diploma europeo: “Già i doppi titoli con alcune di queste università li abbiamo fatti su alcune discipline, li stiamo aumentando quindi avremo un aumento progressivo dei doppi titoli su vari ambiti, su vari settori disciplinari – ha annunciato il rettore dell’Università degli Studi di Palermo -. Certo, sarebbe bello raggiungere il diploma europeo che permetta di avere una spendibilità del titolo di studio in tutti i paesi europei. Questo, però, purtroppo è ancora complicato perché ancora non c’è un allineamento assolutamente preciso tra i vari corsi di studio”.

I risultati raggiunti parlano chiaro: negli ultimi 48 mesi, FORTHEM ha attivato 11 pacchetti di lavoro (Work Packages), centrando la maggior parte degli obiettivi prefissati. In particolare, spiccano i dati relativi alla mobilità studentesca, passata da 488 studenti nel 2019 a 3.529 nel 2024. In parallelo, anche la mobilità del personale accademico e amministrativo ha registrato un incremento, passando da 759 a 1.142 unità.

“L’Alleanza FORTHEM è attiva dal 2019, quando abbiamo appunto vinto il primo progetto con la Commissione europea – ha spiegato Fabio Mazzola, prorettore alla Didattica e all’Internazionalizzazione dell’Università di Palermo -. Poi abbiamo rivinto il grant della Commissione europea nel 2022 e questo grant durerà fino al 2026 con possibilità di estensione al 2028. Oggi si discuterà il piano strategico dell’alleanza che ha diversi obiettivi, sul piano della didattica andare verso un vero e proprio diploma europeo e quindi non soltanto aumentare i doppi titoli, i titoli congiunti tra le università partner, ma andare verso un titolo comune, che è un po’ l’obiettivo che oggi l’Europa si pone. Sul piano della ricerca lavorare molto con i giovani ricercatori per fare in modo che si sviluppino talenti in grado di avere una visione complessiva europea per quanto riguarda la ricerca che pone sfide sempre più interdisciplinari e sempre più importanti. Ma anche sul piano della terza missione, sul piano istituzionale, perché questa è un’alleanza ovviamente di università per integrare appunto le università, per avere un filo comune, ma anche un’alleanza che collega città, che collega territori, perché di fatto sono tutte, come dire, sedi di università che stanno in capoluoghi regionali, tranne una che sta in un capoluogo nazionale che è la Lettonia, tra l’altro università prestigiose e quindi sarebbe importante anche lavorare sul piano dei rapporti istituzionali e quindi collegare attraverso le università e anche attraverso i talenti delle università le istituzioni”.

