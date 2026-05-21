Todde “Louis Vuitton Cup evento mondiale, vogliamo dimostrare a tutti che il Sud è protagonista” / Video

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Si entra nel vivo in questo momento di inaugurazione della regata preliminare della Louis Vuitton Cup, è un momento veramente incredibile per la città. Girando per le strade della città si sente un entusiasmo, una passione che credo che non si respirasse veramente da moltissimo tempo. È un evento eccezionale, la città si sta mostrando al meglio, io sono molto orgogliosa di ospitare un evento di portata mondiale di questo calibro qua a Cagliari oggi. Quello che mi fa piacere è che ci saranno anche il sindaco di Napoli, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, ed è un legame ideale tra le nostre due regioni. Vogliamo dimostrare a tutti che il Sud, alla nuova classe dirigente, non ha bisogno di essere accompagnato, ma vuole veramente contribuire alla crescita del nostro Paese. Eventi di questo genere, con il ritorno di investimento che hanno, vanno assolutamente in questa direzione. L’inizio di questa serata, che fa partire, fa entrare nel vivo la regata preliminare della Louis Vuitton Cup, è un evento di portata mondiale per la città”. Così la presidente della Sardegna, Alessandra Todde a margine della presentazione della regata preliminare della Louis Vuitton Cup.

“Noi siamo orgogliosi, stiamo respirando la passione, la tensione positiva anche di questi giorni, la preparazione che c’è stata. Io sono orgogliosa di far vedere Cagliari, la nostra città capoluogo, la nostra regione, veramente come vetrina in un evento così importante. Noi ci aspettiamo ovviamente che veniamo mostrati al mondo, abbiamo una rada eccezionale, il meteo ci sta aiutando, e quindi oltre ovviamente il tema economico, l’investimento fatto, il ritorno di investimento che avremo, è un inizio bellissimo anche per la vela. Mi auguro che venga riconosciuto sempre di più: Cagliari è una destinazione importante per la vela, e quindi è bello che oggi con questo evento e poi con i prossimi giorni di regata venga riconosciuto”.

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-Foto Regione Sardegna-

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