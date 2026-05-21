Meloni vola a Niscemi per una terza visita istituzionale dopo la frana del 25 gennaio

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in volo verso Niscemi per una visita istituzionale, accompagnata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Si tratta della terza visita della premier, dopo quelle del 28 gennaio e del 16 febbraio, successive alla frana del 25 gennaio che ha colpito la città siciliana. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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