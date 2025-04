GENOVA (ITALPRESS) – Regione Liguria ha avviato le procedure per restituire a 2.180 studenti gli importi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, non dovuta o pagata in eccesso, relativa agli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024. “A partire da oggi avviamo l’iter per restituire un importo totale pari a 235 mila euro – spiega l’assessore all’Università della Regione Liguria Simona Ferro – È un atto dovuto, una normale procedura amministrativa che conferma l’impegno della Regione per il diritto allo studio di ogni giovane che sceglie l’Università di Genova o le Istituzioni liguri di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica”.

Il 14 novembre 2024 Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento, ha inviato a tutti gli studenti aventi diritto un sms con il quale si richiedeva di inviare il codice Iban del proprio conto corrente. I 1859 studenti che hanno dato risposta riceveranno il rimborso a partire da oggi, mentre i restanti 231 saranno ricontattati da Aliseo nei prossimi mesi. Sul sito istituzionale di Aliseo sono riportate tutte le informazioni relative alla tassa regionale per il diritto allo studio (importi dovuti, esenzioni, rimborsi).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).