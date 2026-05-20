Bernini firma un accordo per rafforzare la cooperazione scientifica e accademica con l’India

ROMA (ITALPRESS) – Italia e India rafforzano la cooperazione nei settori dell’università e della ricerca. Il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha firmato la “Indo-Italian Roadmap on Higher Education and Research”, l’accordo che definisce un quadro strutturato di collaborazione bilaterale nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca per un periodo iniziale di cinque anni.

La firma è avvenuta in occasione dell’incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi e si inserisce nel più ampio parteneriato strategico tra Italia e India sancito dalla dichiarazione congiunta sottoscritta dai due Paesi. L’accordo punta a rafforzare la trasparenza e la comparabilità dei titoli accademici, favorire la mobilità di studenti, docenti e ricercatori, promuovere percorsi formativi strutturati e consolidare la cooperazione tra istituzioni universitarie e di ricerca.

La cooperazione accademica e scientifica rappresenta uno degli assi strategici del partenariato tra Italia e India, in una fase di crescita dei rapporti economici e industriali tra i due Paesi. In questo senso, l'”Indo-Italian Roadmap on Higher Education and Research” costituirà un tassello rilevante anche per la concreta realizzazione di quanto stabilito dai due leader di Governo con la dichiarazione congiunta firmata in occasione della visita del primo ministro indiano, Narendra Modi.

La dichiarazione prevede, infatti, l‘impegno ad accrescere commercio e investimenti reciproci con l’obiettivo di raggiungere 20 miliardi di euro di interscambio entro il 2029, oltre all’avvio di nuovi partenariati industriali e tecnologici.

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