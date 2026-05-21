All’UniCamillus la premiazione dei Campionati delle Università di Roma 2025/2026

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta presso l’Università UniCamillus quest’anno la consueta cerimonia ufficiale di premiazione dei Campionati delle Università di Roma 2025/2026, un appuntamento ormai centrale nel panorama sportivo universitario capitolino, che ha celebrato atleti, squadre, dirigenti e istituzioni coinvolte in una stagione di grande partecipazione e crescita. Alla serata ha preso parte un tavolo di presidenza composto da rappresentanti istituzionali e sportivi di primo piano, tra cui Marco Parlanti (Portavoce Coordinamento Sportivo Università di Roma), Paolo Anedda (Vice Presidente CONI Lazio), Svetlana Celli (Presidente Assemblea Capitolina – Comune di Roma), Simone Foglio (Presidente Lazio DiSCo), Damiano Lembo (Presidente US ACLI Italia) e Giampaolo Morsa (Resp. Calcio di AICS Lazio). Tra gli interventi istituzionali iniziali, la Prof.ssa Barbara Tavazzi, Preside della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia di UniCamillus, ha portato il saluto dell’Ateneo ospitante, sottolineando il valore formativo dello sport universitario.

Sono stati premiati il Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e il Presidente di Lazio DiSCo Simone Foglio con il “Trofeo dei 20 anni”, ossia il Trofeo celebrativo del ventennale dei Campionati delle Università di Roma, a testimonianza della continuità e dello sviluppo del movimento sportivo universitario romano. Tra i riconoscimenti speciali della serata anche quello conferito al Prof. Daniele Masala, campione olimpico di pentathlon moderno e Delegato del Rettore Gianni Profita di UniCamillus per le attività sportive, e alla studentessa-atleta Rebecca Scagnetto (Campus Bio-Medico) protagonista ai Campionati Mondiali Universitari con una medaglia d’oro nella staffetta 4×50 metri mista e due bronzi nei 200 e 400 metri nel nuoto pinnato. Le istituzioni e il movimento sportivo universitario Durante l’evento, è stato dato ampio spazio al ringraziamento delle università e dei responsabili di Ateneo che compongono il Coordinamento Sportivo delle Università di Roma, cuore organizzativo dei campionati, con la partecipazione delle principali università romane e internazionali presenti sul territorio.

Un momento della cerimonia è stato inoltre dedicato ai direttori di gara delle finali dei Campionati delle Università di Roma, con il riconoscimento agli arbitri impegnati nelle gare di calcio e calcio a 5 e un ringraziamento ai designatori arbitrali per il lavoro di coordinamento svolto a supporto della manifestazione. Campionati e partecipazione La seconda parte della serata è stata dedicata alle premiazioni ufficiali delle varie discipline sportive: calcio, calcio a 5 maschile e femminile, volley misto, basket maschile e femminile, tennis e padel, con la consegna dei trofei alle squadre vincitrici delle categorie Champions League ed Europa League e i riconoscimenti ai migliori atleti, capocannonieri, portieri e allenatori. Tra gli atenei protagonisti figurano UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences, che ha ospitato l’evento, insieme a Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tre, LUISS Guido Carli, Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA), Università Campus Bio-Medico di Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Europea di Roma, Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT), Università degli Studi Link, Università degli Studi di Roma Foro Italico, John Cabot University e The American University of Rome.

Accanto alle realtà accademiche, hanno partecipato al circuito sportivo anche squadre rappresentative e miste, come ERA Erasmus, Rome City, Rome City A, Rome City B, Link Erasmus ed Educatt Cattolica, arricchendo così il livello competitivo del torneo e favorendo la partecipazione di studenti provenienti da diversi percorsi universitari e internazionali. Nel corso delle premiazioni dei Campionati delle Università di Roma, UniCamillus è stata presente in più momenti delle competizioni ufficiali. Nel 20° Campionato di Calcio l’Ateneo ha ottenuto il 3° posto sia nella Europa League sia nella Champions League. Nel 10° Campionato di Calcio a 5 maschile UniCamillus è risultata 2a classificata in Europa League. Nel 4° Campionato di Basket maschile l’Ateneo ha conquistato il 1° posto nella Europa League, affermandosi al vertice della propria categoria. Nel 13° Campionato di Volley misto, l’Ateneo è stato invece premiato attraverso il riconoscimento individuale al miglior giocatore Saul Giovanni Orsini e alla presenza nello staff tecnico con l’allenatrice Emanuela Todini, oltre al 2° posto conquistato nella Champions League, a testimonianza del coinvolgimento dell’Ateneo all’interno del circuito sportivo universitario romano.

La manifestazione ha confermato ancora una volta il ruolo centrale dello sport come strumento di aggregazione, inclusione e crescita personale nel contesto universitario romano, con il sostegno delle istituzioni sportive e territoriali, tra cui CONI Lazio e Comune di Roma. “Lo sport all’università non è un’attività accessoria: è un laboratorio di vita – ha sottolineato Gianni Profita, Rettore UniCamillus – Qui si impara a competere senza perdere il rispetto, a cadere e rialzarsi senza perdere la direzione, a vincere senza dimenticare gli altri. Vedere i nostri studenti in campo, con la maglia dell’ateneo e con gli occhi pieni di energia, è la conferma che la formazione non passa solo dai libri, ma anche dal carattere che si costruisce insieme. E questo, per un’università, è motivo di orgoglio vero”.

– foto ufficio stampa UniCamillus –

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