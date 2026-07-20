All’Università di Udine un corso gratuito di lingua e cultura friulana

UDINE (ITALPRESS) – Aperte le iscrizioni al corso gratuito di lingua e cultura friulana promosso dal Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli (Cirf) dell’Università di Udine. L’iniziativa è rivolta agli studenti universitari e ai giovani interessati ad approfondire la ricchezza linguistica, storica e culturale del territorio. Le domande potranno essere presentate entro il 21 agosto, e comunque fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 30 ore, inizierà il 7 settembre e si svolgerà interamente online sulla piattaforma Microsoft Teams, ogni lunedì e mercoledì, dalle 14.30 alle 17.30, fino al 7 ottobre.

Il programma prevede nozioni di base di grafia e grammatica friulana e approfondimenti sulla storia e sulle tradizioni locali. Al termine delle lezioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado la frequenza consentirà il riconoscimento di crediti formativi per attività extrascolastiche.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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