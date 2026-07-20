Colpo alla ‘Mala del Brenta’, confiscati beni per 2 milioni di euro

ROMA (ITALPRESS) – I militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza applicativa di confisca nei confronti di un soggetto, condannato per aver riciclato proventi illeciti riconducibili al pregiudicato Felice Maniero, ex capo dell’associazione criminale di stampo mafioso, denominata “Mala del Brenta”.

Le indagini, si legge in una nota della Guardia di Finanza, svolte attraverso accertamenti bancari, analisi documentale, indagini tecniche, approfondimenti economico-patrimoniali e rogatorie internazionali “hanno consentito di confermare le dichiarazioni” di Maniero e individuare “i proventi illeciti impiegati per l’acquisto di beni immobili e mobili, tra cui orologi preziosi e autovetture di lusso”.

Sono stati quindi sequestrati 2 immobili in provincia di Firenze e Lucca, 5 autovetture, gioielli e quadri di valore, disponibilità finanziarie depositate presso i conti correnti e il contenuto delle cassette di sicurezza di due Istituti Bancari della Provincia di Empoli (denaro contante per 90mila euro e 15 orologi di lusso), per un ammontare complessivo pari a circa 2 milioni di euro.

– Foto ufficio stampa GDF –

(ITALPRESS).