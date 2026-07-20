Bando da 450mila euro per glamping e turismo rurale in Friuli Venezia Giulia

TRIESTE (ITALPRESS) – “Con questo bando sosteniamo un modello di agricoltura capace di integrare produzione, ospitalità e sostenibilità. Investire nelle strutture ricettive ecocompatibili e nel glamping significa offrire alle imprese agricole nuove opportunità di reddito, valorizzando al tempo stesso il territorio e rispondendo a una domanda turistica sempre più orientata alla qualità e al rispetto dell’ambiente”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, commentando l’approvazione da parte della Giunta regionale del Bando I del Programma Valore Agricoltura 2026, dedicato al sostegno degli investimenti nelle strutture ricettive ecocompatibili e negli agricampeggi.

La misura dispone di una dotazione iniziale di 450mila euro. Il bando finanzia gli investimenti delle imprese agrituristiche per l’acquisto o la realizzazione di unità abitative mobili, strutture leggere, tende attrezzate, tende glamping e strutture ricettive ecocompatibili rimovibili da destinare all’alloggio agrituristico.

L’intensità del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile per le strutture ricettive ecocompatibili, fino a un massimo di 100mila euro, e al 40 per cento per le altre tipologie di strutture destinate agli agricampeggi, con una spesa massima ammissibile di 40mila euro.

“Il Programma Valore Agricoltura accompagna le imprese nei percorsi di innovazione e diversificazione delle attività. L’agriturismo rappresenta un settore strategico per il sistema agricolo regionale perché crea valore, rafforza la competitività delle aziende e contribuisce alla promozione delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia”, ha sottolineato l’esponente della Giunta regionale. “L’obiettivo è favorire investimenti che coniughino qualità dell’accoglienza, sostenibilità ambientale e sviluppo economico. Con questa misura vogliamo incentivare soluzioni innovative e compatibili con il paesaggio rurale, sostenendo un’offerta ricettiva sempre più attrattiva e in grado di generare nuove opportunità per le imprese agricole e per i territori”, ha concluso Zannier.

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